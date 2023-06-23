 

Производитель прозрачных гаджетов готовится к выпуску своих первых умных часов

23.06.2023, 17:30, Разное
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Макул Шарма, эксперт в часовой промышленности Индии, обнаружил в базе данных BIS упоминание о смарт-часах, произведенных компанией Nothing. Об этом он рассказал на своей странице в одной из соцсетей.

Устройство называется Nothing D395 и было добавлено в категорию смарт-часов. Это может быть признаком того, что компания планирует вскоре выпустить соответствующий девайс.

Карл Пей, глава Nothing, зимой объявил, что компания изучает рынок носимых гаджетов. Однако он признался, что не видит хорошего применения для умных часов. Других новостей о возможных часах Nothing Watch пока не поступало.

В настоящее время линейка Nothing состоит из прозрачных гаджетов. К ним относятся несколько моделей беспроводных наушников и смартфон Nothing Phone 1. Ожидается, что в июле бренд выпустит новый смартфон с флагманскими характеристиками по цене выше, чем его предшественник.

Карл Пей, соучредитель Nothing и бывший сотрудник Apple, ранее показал прозрачный шнур USB-C для своего следующего смартфона.


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