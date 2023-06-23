Мнение: Коварный капиталист вернул сотрудникам по миллиону рублей

Владелец Глории Джинс выплатил по миллиону рублей каждому сотруднику, проработавшему на него больше 10 лет. Таковых набралось 2500 человек, так что всего на выплаты уйдут 2,5 млрд рублей, существенная для бизнесмена сумма. Плюс налоги, так как Налоговая инспекция навряд ли согласится с Владимиром Мельниковым, обозначившим в письме, что это не премия и не подарок, а возврат долга.

Мне любопытно, а можем ли мы привести 2500 симметричных примеров? Вот чтобы сотрудник сказал: «дорогой автосервис, я пришёл сюда зелёным юнцом, не зная, с какого конца хвататься за гаечный ключ, а сейчас, через 10 лет, я состоявшийся моторист. Вот от меня миллион рублей — потрать на новый подъёмник или куда считаешь нужным. Это не премия и не подарок, это возврат долга организации, давшей мне путёвку в жизнь».

Лично я про такие примеры не слышал. Сотрудники часто покупают на работу всякое разное за свой счёт: отвёртку, например, или чайник, или ещё что-нибудь в этом роде. Это нормально, и я сам, работая по найму, тоже иногда покупал что-нибудь из дома, чтобы не возиться с бюрократической процедурой закупок. Однако, согласитесь, есть разница — принести из дома набор маркеров за 150 рублей или внести в кассу целый миллион.

Зачем расстался с деньгами господин Мельников, понятно. Он разослал сотрудникам письмо, в котором чётко обозначил свои мотивы: «Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда-то сделали “Глории Джинс” дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми» (ссылка).

Для предпринимателя Глория Джинс — труд его жизни, а своих сотрудников он воспринимает как соратников и почти как родственников. В бизнесе это является вариантом нормы, хоть об этом и не принято говорить вслух, чтобы не создавать неправильных ожиданий у трудового коллектива. Аналогичным образом заботился о своих сотрудниках, например, Генри Форд, и его усилия тоже выходили далеко за рамки стандартной корпоративной бизнес-логики.

Сейчас, понятно, социалисты найдут десятки причин обесценить поступок Владимира Мельникова. Скажут, что дедушка старый, собирается на пенсию, «замаливает грехи» — хотя Сталин в его возрасте вполне себе управлял страной. Скажут, что это просто рекламный трюк, хотя абсолютно очевидно, что прямое вливание 2,5 млрд рублей в рекламу было бы неизмеримо эффективнее. Скажут, что это банальная работа отдела кадров, повышение лояльности сотрудников — хотя не надо быть трудовым психологом, чтобы представить расстроенные чувства той части коллектива, которая проработала, допустим, 9 лет и 6 месяцев. Самые дубовые, с застрявшим в черепе томиком Маркса, скажут, что это в эксплуататоре «совесть заговорила», не сознавая, что в их фэнтезийной классовой вселенной капиталисты не являются полноценными людьми, так что совести у этих спрутов-толстосумов в принципе не может быть…

Повторюсь, всё гораздо проще. Старые сотрудники — команда Владимира Мельникова. Они родные для него. Денег на расчётном счёте достаточно. Ну так почему бы не пустить годовую прибыль компании на выплату «долга»? Князь после успешного похода делится добычей со своей дружиной. Здесь эмоциональная подложка аналогичная.

Мне регулярно пишут в комментариях: «для вас, бизнесменов, главное прибыль, вы ни о чём другом и не думаете». Слышать такое неприятно — по той же причине, по которой евреям неприятно слышать, что они за 30 шекелей якобы готовы кого угодно продать. В офлайновой жизни, кстати, — за пределами интернета, — мне доводилось встречать ровно двух циников, утверждавших, будто «бизнесменов интересуют только деньги». Оба в итоге попались на воровстве…

Так вот, пример владельца Глории не является чем-то уникальным, и он сам, уверен, тоже не считает себя каким-то исключением из правил. Однако этот пример очень нагляден, поэтому я рад, что могу добавить его в свою коллекцию аргументов. Теперь в ответ на разжигание ненависти в адрес нашей социальной группы я буду указывать не только на Владислава Тетюхина, построившего за свой счёт медицинский центр в Нижнем Тагиле, но и на Владимира Мельникова, раздавшего своим сотрудникам по одному миллиону рублей.