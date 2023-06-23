Мнение: О правилах счастливой и долгой совместной жизни… Почему женщины им не следуют?
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Женщины жалуются: «Мужик нынче не тот!». Лентяй, увалень, кисель, слабак, маменькин сынок, безынициативная личность, да и в постели — не гигант. Плюс к тому самодур, тиран и деспот с немеряным Эго. Список женских жалоб — безграничен.
В борьбе за своё «счастье» #женщины ходят на курсы и тренинги, как найти, заарканить и удержать «того». Потом снова бросаются в поиски. Иногда находят. Но всё равно 80% союзов — как формальных, так и неформальных, — распадаются по женской инициативе. Потому что найденный и заарканенный #мужчина — опять «не тот».
В общем, снова пятничная заметка #пробаб.
В старом журнале попались советы женщине, как сделать #отношения с мужчиной счастливей и прочней. Вот эти «20 золотых правил» вкратце:
– Не требуйте от #мужчины невозможного: всего и сразу плюс платьишко и туфельки впридачу.
– Поддерживайте и хвалите мужчину, добрые слова творят с мужчиной чудеса.
– Не ставьте ваши желания выше мужских, союз — это полноправное равенство.
– Не транжирьте ни свои, ни тем более общие деньги, а крупные покупки обсуждайте вместе.
– Создавайте в вашем гнёздышке комфорт, уют, и добрую атмосферу.
– Встречайте мужчину дома с радостью, нежностью и улыбкой.
– Прежде, чем лезть с проблемами, накормите мужчину: голодный мужчина — злой, это физиология.
– Когда мужчина зол и раздражён, не нарывайтесь, дайте ему остыть — это займёт минут 15 максимум.
– Если уж спорите с мужчиной, не говорите и не показывайте ему что его мнение ничего не значит.
— Даже в ссоре не оскорбляйте мужчину, и тем более не прохаживайтесь насчёт его мужского достоинства.
– Подбадривайте мужчину в сложные моменты, не подливайте масла в огонь.
– Храните секреты любимого мужчины как государственную тайну!
– Относитесь к родителям своего мужчины уважительно всегда.
– Уважайте друзей мужчины, и не поддерживайте его врагов.
– Не обламывайте своего мужчину на публике, тем более — при других мужчинах.
– Будьте верной и преданной насколько возможно, хотя бы не флиртуйте с другими при мужчине.
– Никогда не унижайте мужчину при детях, он их отец!
– Не скромничайте: будьте благодарной мужчине и за малое.
– Не скупитесь на выражения любви к своему мужчине.
– Не сплетничайте с подругами про своего мужчину.
Кажется, всё сводится к одному. Уважай своего мужчину, будь ему верной спутницей и надёжной помощницей, не спорь по пустякам и люби всегда. Тогда всем будет счастье, а женщине — вдвойне.
То есть, всё очень просто.
Почему женщины этому простому принципу не следуют и даже не хотят следовать?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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