 

На заводе «Ракета» создали «Часы русофобии»

23.06.2023, 17:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В пресс-центре Петродворцового часового завода состоялась презентация уникального проекта отечественных инженеров – часов русофобии, которые показывают степень ненависти ко всему русскому в мире. 

По состоянию на 23 июня 2023 года, до наступления полуночи, то есть торжества русофобии в мире, осталось всего лишь 100 секунд 

«Мы будем еженедельно корректировать показания наших часов, в зависимости от ситуации в мире. К сожалению, пока у нас прогнозы неутешительные, Запад пытается оклеветать нашу прекрасную страну», – рассказал автор проекта Михаил Кузнецов. 

На проект ушло около 50 млн рублей. В ближайшее время будет запущен специальный сайт, на котором можно будет посмотреть текущее положение часов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / В Россию ввезли кроссовер Volkswagen Tayron X за 5,3 млн рублей

23.06 / Идеального времени для ужина не существует. Выбираем его исходя из своих биоритмов

23.06 / Разработано приложение, измеряющее температуру тела с помощью смартфона

23.06 / Производитель прозрачных гаджетов готовится к выпуску своих первых умных часов

23.06 / Мнение: Коварный капиталист вернул сотрудникам по миллиону рублей

23.06 / Мнение: О правилах счастливой и долгой совместной жизни… Почему женщины им не следуют?

23.06 / Скандалы: «Я устал, иду на дно»

23.06 / “Нельзя себя тормозить”: солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни

23.06 / Activision закрывает Call of Duty Warzone Caldera

23.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Гитлеровская провокация в Катыни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика