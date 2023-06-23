На заводе «Ракета» создали «Часы русофобии»

В пресс-центре Петродворцового часового завода состоялась презентация уникального проекта отечественных инженеров – часов русофобии, которые показывают степень ненависти ко всему русскому в мире.

По состоянию на 23 июня 2023 года, до наступления полуночи, то есть торжества русофобии в мире, осталось всего лишь 100 секунд

«Мы будем еженедельно корректировать показания наших часов, в зависимости от ситуации в мире. К сожалению, пока у нас прогнозы неутешительные, Запад пытается оклеветать нашу прекрасную страну», – рассказал автор проекта Михаил Кузнецов.

На проект ушло около 50 млн рублей. В ближайшее время будет запущен специальный сайт, на котором можно будет посмотреть текущее положение часов.

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