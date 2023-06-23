Скандалы: «Я устал, иду на дно»

Почему актриса Ирина Горбачёва сбежала из Киева и развелась с лидером группы Quest Pistols

Савлепов прошёл путь многих предателей из шоубиза: он состоялся и зарабатывал миллионы в Москве, а сейчас открыто презирает Россию и русских. Его уже бывшая жена Ирина Горбачёва до начала СВО жила с любимым в Киеве, пользовалась популярностью в местной богемной тусовке, а позже, если верить украинским СМИ, даже поддержала Украину в конфликте.

Однако теперь, по мнению тамошней прессы, актриса переобулась: в соцсетях уже нет компрометирующих её постов, а этой весной она появилась на красной дорожке ММК-2023. После этого украинские СМИ и блогеры припомнили ей и признания в любви к Украине, и жизнь в Киеве, и даже то, что россиянка Горбачёва родом из Мариуполя. А её украинский супруг-русофоб сразу же поспешил откреститься от девушки: «Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина, как взрослый человек, принимает самостоятельно. Спасибо за понимание«, — написал Савлепов.

Интересно, что сам музыкант — носитель русской фамилии, родился в Харьковской области под Купянском, в посёлке городского типа Ковшаровке, почти на границе с Россией. Всю жизнь артист говорил по-русски и недавно в интервью какому-то украинскому подкасту даже признался, что у него в роду русские. Впрочем, тут же заявил, что, мол, лучше быть мёртвым, чем русским.

Что известно про Савлепова и Quest Pistols

Артист с ранних лет занимался хореографией, в юности, как и многие его сверстники, крутил новомодный брейк-данс сначала на улицах, а позже — под руководством своего будущего продюсера Юрия Бардаша, который в тот момент был хореографом и руководителем балета Quest.

В то время Бардаш искал способы зарабатывать на танцах, возил свою труппу по всей стране, и постепенно балет стал набирать популярность. Участники начали сниматься в клипах раскрученных украинских артистов, а в 2007 году Бардаш решил, что его подопечным пора запеть и самим. Так появились трио Quest Pistols и песня «Я устал», сразу взорвавшая украинские хит-парады.

Дебютный альбом группы «Для тебя» по итогам года стал платиновым. И после всего двух туров по Украине группа отправилась покорять Москву. С тех пор коллектив стал обладателем наград MTV Europe Music Awards и «Золотой граммофон». Единственное, чего не удалось достичь группе, — поехать на Евровидение. На европейский конкурс музыканты пытались попасть трижды, в том числе и как российский коллектив.

Яркий успех позволил жить на широкую ногу всем участникам проекта: Юрий Бардаш в Москве открыл фирму «Кружева», которая занялась организацией концертов Quest Pistols Show, а также других проектов продюсера. Дела шли неплохо: за 2017 год, например, компания заработала почти 30 млн рублей. Савлепов на доходы от выступлений открыл в Киеве собственный вегетарианский бар ORANG+UTAN.

Тем не менее, видимо, всё это время Антону Савлепову хотелось чего-то большего. В 2013 году он пробовал развивать сольную карьеру, пытался выпускать одежду под собственным брендом, а в 2016 году, наконец, покинул группу, чья популярность к тому моменту уже пошла на спад. Свой уход он объяснил участием в новом проекте, который «родит сенсацию этого года».

Им стала группа «Агонь», в которой собрались первые участники Quest Pistols. Работая в группе, Савлепов и познакомился с Горбачёвой, которую сначала приглашал сниматься в своих клипах, а позже и позвал замуж. Впрочем, сенсации из проекта не получилось: украинские таблоиды судачили о падении доходов музыканта, о том, что он снова стал появляться на киевских улицах и участвовать в брейкдансовых мероприятиях в компании безымянных танцоров.

Спустя год после открытия бара Савлепов продал ORANG+UTAN и, судя по украинским реестрам юрлиц, закрыл своё ИП. Кстати, интересно, что давно живущий в Киеве артист, согласно данным реестра, до сих пор прописан у себя на малой родине — под Купянском. По данным различных интернет-сервисов, при регистрации в Москве украинская звезда пользовалась своим украинским загранпаспортом. Последний раз в Россию музыкант приезжал незадолго до начала СВО.

В 2022 году Савлепов и его бывшие коллеги решили вернуться в Quest Pistols под предлогом противостояния «российской агрессии». Группа немедленно объявила о большом европейском туре, который в точности совпал с маршрутами гастролей беглых российских артистов: Варшава, Вильнюс, Таллин, Прага, Рига и Берлин.

Интересно, что новая группа собралась без участия своего бессменного продюсера — Юрия Бардаша. Он единственный из всего проекта поддержал Россию в СВО, обвинил Зеленского в сдаче интересов страны американцам и потребовал от киевского режима сдаться России. После этого ему пришлось бежать из Украины сначала в Грузию, а позже, после угроз со стороны местных радикалов, бежал в Москву.

Как живёт актриса Ирина Горбачёва

Ирина Горбачева родилась в 1988 году в Жданове Донецкой области, теперь это Мариуполь. В детстве её семья переехала в Россию и обосновалась в подмосковном Королёве. В 2010 году девушка закончила «Щуку», участвовала в постановках мастерской Петра Фоменко и студии Олега Табакова, и после этого карьера начинающей актрисы быстро пошла в гору.

Особенно удачным для Горбачёвой получился 2016 год: она получила премию «Женщина года – 2016» по версии журнала GQ, «Звезду театрала» — за роль Елены в спектакле «Сон в летнюю ночь», за неё же была номинирована на российскую премию «Золотая маска».

Кроме успешной актёрской карьеры, артистка является успешным блогером-«миллионником». Сейчас в Инстаграме* у неё 1,5 млн подписчиков, популярность среди пользователей соцсети Горбачёва завоевала с помощью весёлых гэгов про девушку Оксану, постоянно попадающую в нелепые ситуации.

Брак с Савлеповым у актрисы второй, до этого она состояла в отношениях с актёром Григорием Калининым. Оба раза замужняя жизнь оказывалась короткой.

Живёт звезда сериала «Чики» неплохо: сейчас она зарегистрирована в уютной, почти 50 квадратов, квартире недалеко на улице Красноармейской — это в квартале от Ленинградского проспекта в столичном районе Аэропорт. Квартиры той же площади сейчас здесь можно приобрести примерно за 20 млн рублей.

Девушка — заядлая автолюбительница и меняет машины как перчатки. В последние годы она полюбила большие полноприводные автомобили: в её автопарке побывали пара Range Rover Discovery, Volkswagen Touareg, а сейчас катается на Cadillac XT5 стоимостью около 5 млн рублей. В своих соцсетях актриса пишет, что это лучшая машина в её жизни.

Горбачёва, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, увлекается различными эзотерическими практиками и много ездит по миру в поисках духовного роста. Совсем недавно, похоже, за этими занятиями её, плавающую голышом в океане, застали очевидцы на острове Бали.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”