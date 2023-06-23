Просрочки не стереть, но улучшить кредитную историю можно

– Нужен кредит, но из-за просрочек по прошлым кредитам моя кредитная история выглядит не лучшим образом. Можно ли исключить из нее информацию о просроченных платежах, допущенных ранее, чтобы кредитная история стала лучше? – Василий Л., Ярославская область

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Информация, которая содержится в кредитной истории, не подлежит изменению или аннулированию, в ней содержится отчет о кредитных обязательствах человека за последние 7 лет. Этот срок хранения рассчитывается для каждой записи кредитной истории (каждой кредитной сделке), а не в целом для всей кредитной истории.

Но есть способ, который поможет улучшить кредитную историю. Нужно взять небольшой заём, например, в микрофинансовой организации и в срок его погасить. Можно делать небольшие покупки в кредит, например, купить чайник или утюг, и вовремя расплатиться. Так последние записи в кредитной истории будут характеризовать заёмщика, как благонадежного.

Стоит отметить, что часто можно увидеть объявления с предложением улучшить кредитную историю. Доверять таким обещанием не стоит, чаще всего это обычные мошенники – никто кроме самого человека, его кредитную историю изменить не может