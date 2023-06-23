 

Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

23.06.2023, 16:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На месте заброшенных пространств появляются парки, скверы и общественные пространства для всех возрастов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В пример градоначальник привел одноименный парк в районе Академический.

Общественное пространство создали на месте гаражей и хозяйственных построек. Там появился спортивный кластер с полями для игры в футбол и баскетбол, детские площадки и места отдыха, отметил мэр.

В районе Марьино неэффективно используемые территории включили в состав парка 850-летия Москвы. Там организовали места для отдыха, спорта и активностей у воды.

“Парк в Капотне создан на месте заброшенной и частично заболоченной территории. Он преобразил берег Москвы-реки и стал любимым местом отдыха жителей всего района”, – сообщил градоначальник.

Москва продолжает программу комплексного развития территорий (КРТ). Бывшие промзоны и неэффективно используемые участки преобразуют в современные городские кварталы с жильем, деловыми пространствами, социальными объектами и местами отдыха.

Город прорабатывает 470 проектов КРТ. 20 июня мэр Москвы принял решение о комплексном развитии промзоны “Калибр”. Там построят жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / “Постоянно плачешь, страдаешь”: Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество

23.06 / “Эх, не щадит время!”: фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть

23.06 / Toyota представила юбилейную версию Supra 45th Anniversary Edition

23.06 / Во Ржеве похоронили 586 бойцов Красной Армии. Поисковики смогли установить имена лишь 34 из них

23.06 / “Год дан для лечения”: специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи

23.06 / Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма

23.06 / Что ждет посетителей Северного и Южного речных вокзалов в выходные

23.06 / Пригожин не считает, что угроза от НАТО стала причиной начала СВО. Причины – амбиции окружения Путина

23.06 / Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

23.06 / Готовим квартиру к отпуску: важные правила

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика