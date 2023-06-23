 

“Нельзя себя тормозить”: солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни

23.06.2023, 16:45, Разное
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В отечественном шоу-бизнесе мелькает множество артистов, но отнюдь не все выпускают “вирусные” хиты и попадают на первые строчки чартов. За последнее время команда
Artik & Asti добилась больших успехов. Популярные песни “Кукла”, “Гармония”, “CO2” — это их творчество.

Два года назад дуэт предстал в измененном составе. Артем Умрихин пригласил в группу Севиль Велиеву, поскольку его партнерша Анна Дзюба предпочла сольную карьеру. Фанаты Artik & Asti недолго грустили, ведь у новенькой оказались шикарные вокальные данные.

Сейчас Севиль Велиева прочно стоит на ногах и охотно покоряет сцену, хотя в детстве перспективы стать известной певицей у нее не было. Девушке пришлось пройти немало дорог, чтобы развить талант и прорваться к славе. Теперь солистка
Artik & Asti пример для многих, поэтому Пятый канал решил узнать о звезде побольше.

У Севиль спросили, помнит ли она ощущения на экзаменах во времена учебы. Поначалу артистка отшутилась, но затем откровенно заговорила о пережитых проверочных испытаниях.

По словам звезды Artik & Asti, она испытывала сильное волнение от экзамена к экзамену. Лишь совет сестры помог преодолеть чувство тревоги, которым Севиль Велиева по-прежнему пользуется.

“Если ты что-то делаешь, нужно это делать уверенно или за это вообще не браться”, — озвучила девиз всей жизни знаменитость.

Певица Севиль Велиева отметила, что уверенность приходит с опытом. Между тем она призвала юных поклонников не слишком переживать из-за результатов школьных испытаний.

“Нельзя себя тормозить, только вперед, только получать новые знания”, — объявила красотка из Artik & Asti.


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