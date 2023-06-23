Toyota представила юбилейную версию Supra 45th Anniversary Edition

Японский автогигант Toyota намерен выпустить обновленное поколение спорткара Toyota Supra.

В компании пока не готовы раскрывать точные сроки выхода модели в свободную продажу. Вместе с тем инсайдеры уже раскрыли некоторые подробности готовящейся новинки. Предполагается, что новое поколение Supra получит двухместный салон. В базовой конфигурации уже применят более улучшенные опции и производительный агрегат. По рендерным изображениям видно, что спорткар Supra существенно отличается от предшественника формой решетки радиатора, светодиодными фарами и задней частью кузова.

Вместе с тем эксперты не исключают, что новинка от японского бренда сможет выйти сразу с электрическим агрегатом. Премьера ожидается с 2025 года.