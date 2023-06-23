 

Activision закрывает Call of Duty Warzone Caldera

23.06.2023, 16:11, Разное
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Activision объявила, что Call of Duty Warzone Caldera будет закрыта 21 сентября 2023 года. Официальное сообщение появилось на сайте игры.

Контент, приобретенный игроками в Warzone, можно использовать в ряде других игр Call of Duty. Activision также призывает игроков Caldera обновиться до Warzone 2.0, которая вышла в ноябре 2022 года.

Call of Duty Warzone Caldera была запущена как Call of Duty: Warzone в 2020 году и переименована после выхода Warzone 2.0. Компания решила прекратить поддержку Caldera, чтобы сосредоточиться на Warzone 2.0 и других играх.

Игра получила в Steam 32% отрицательных отзывов. Она доступна на ПК, консолях Xbox One и Series X/S, PlayStation 4 или 5.


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