Мнение: Нежелательный WWF, штраф за выброшенных питомцев и комбинированная терапия от рака

1. Природа быстро восстанавливается после ухода американцев. Вслед за Гринписом, на котором уже клейма негде было ставить (ссылка), нежелательной организацией в России был признан зарегистрированный в Швейцарии якобы международный, а по факту также прозападный Всемирный фонд природы – World Wildlife Fund (ссылка):



Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

“По результатам проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, “Всемирный фонд природы”*) (Швейцария)”, — говорится в релизе.

По оценке ведомства, “так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность” под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.

В надзорном ведомстве полагают, что “под предлогом сохранения окружающей среды” фонд работает против политического курса Москвы по промышленному освоению Арктики, способствует “разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США”.

Кроме того, инициативы WWF* направлены на крупные энергетические и нефтегазовые предприятия, а также компании, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.

“Применительно к предприятиям, часть из которых является исполнителями национальных программ, WWF* сформирована сеть подконтрольных экологических НКО для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке “независимых” оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития России”, — указали в ведомстве.

Организация также сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации — в частности, нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование этих рейтингов “тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями”, разработанными WWF*, которая “самостоятельно определяет предприятия, достойные получения зеленого статуса”.

Также фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским НКО, включенным в реестр иностранных агентов (“Друзья Балтики”*, “Экологическая вахта Сахалина”* и другим), члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных массовых протестах, “что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России”.

2. За брошенных животных теперь будут штрафовать. Штрафы за укусы тоже повысят (ссылка):



Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность россиян за питомцев. Штрафы за брошенных любимцев могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев животных, укусивших человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.

Мне кажется, тут закон не вполне справедлив. Собака, покусавшая прохожего, принципиально не отличается от ружья, выстрелившего прохожему в ногу. Поэтому и наказывать владельца собаки и ружья надо одинаково, причём отнюдь не штрафом.

3. Очередные обнадёживающие новости в сфере исследований по борьбе с онкологией. Найдено сравнительно эффективное средство лечения одной из самых агрессивных форм рака (ссылка):

Сегодня пятилетняя выживаемость при глиобластоме составляет 10-15%. Ученые из Университета Альберты изучали возможности комбинированного лечения, чтобы изменить неутешительную статистику. В рамках доклинического этапа на моделях мышей им удалось продемонстрировать, что сочетание вирусной и лучевой терапии обеспечивает 67% выживаемость.

Ученые лечили грызунов высокими дозами радиации, а также генно-инженерным онколитическим вирусом коровьей оспы, который безопасен для человека и использовался в вакцинах против оспы. По отдельности результаты лечения были низкими — 15% и 20% соответственно, однако в комбинации 67% животных полностью излечились от рака.

Важно, что при повторном введении раковых клеток 62% грызунов смогли противостоять болезни и не допустить развития рецидива. Это впечатляющий результат как в лечении, так и в профилактике глиобластомы.

Подобные новости приходят каждую неделю, онкология развивается очень быстро. До универсальной вакцины от рака ещё далеко, так как разновидностей рака — огромное количество, и к каждой из них требуется свой подход. Однако уже сейчас пациент, придя к врачу, может рассчитывать на эффективное лечение от болезни, которая ещё каких-то 10-20 лет назад с гарантией закончилась бы летальным исходом.