 

Таджикский язык признали вторым государственным в Московской области

23.06.2023, 15:33, Разное
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Управление миграции Московской области провело региональный референдум по вопросу признания таджикского языка вторым государственным в регионе.

Согласно предварительным результатам, практически все его участники проголосовали «За».

В ведомстве рассказали, что проводят такой референдум каждый год в соответствии с федеральной программой по поддержке малых народов и диаспор, однако до 95% участников голосовали против. В этом году было наконец-то решено провести плебисцит на языках этих самых диаспор.

– Мы проводили опрос на русском, а в области на нём почти никто не говорит. Мы наняли переводчика, а сами пункты голосования открыли во всех хостелах. Результат не заставил себя ждать – 96,42% «За», – прокомментировали ситуацию чиновники.

Как оказалось, большинство опрошенных граждан в прошлом году ошибочно полагали что вопрос состоит в том, проживают ли они без регистрации, а потому во всех анкетах отмечали пункт «Нет» и убегали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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