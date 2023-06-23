Дерматолог Галлямова не советует людям старше 45 лет загорать

Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, кому не следует подвергаться чрезмерному воздействию солнечного света. Загорание после 45 лет может привести к обострению ряда хронических заболеваний, к ним относятся красная волчанка и склеродермия.

“Фотоаллергический дерматит – аллергическая реакция, вызываемая солнечным светом, а также различные фотодерматозы – заболевания, вызванные или обостряющиеся под воздействием солнца, – также попадают в эту категорию”, – добавила врач.

От солнечных ванн следует воздержаться и в случае наличия на теле большого количества диспластических родинок. Также дерматолог Галлямова предостерегает от принятия солнечных ванн после 45 лет. После 45-50 лет защита кожи уже не работает так, как раньше, что повышает риск развития рака. “Солнце может как вызвать его, так и усилить”, – предупредила эксперт.