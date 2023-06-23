Скандалы: Британский миллиардер в пропавшем батискафе и еще пять загадочных исчезновений и смертей влиятельных бизнесменов

Достоевщина с русским олигархом и предприниматель, забравший с собой в могилу пароли от криптобиржи

Компания OceanGate Expeditions 18 июня потеряла связь с подводным аппаратом «Титан», доставляющем туристов к обломкам «Титаника». Батискаф все еще не могут найти. На его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также предприниматель Шахзада Давуд — один из самых богатых людей Пакистана. Daily Storm вспомнил другие случаи исчезновения и загадочных смертей влиятельных бизнесменов.

Немецкий миллиардер пропал в Альпах, а «нашелся» в Москве

В апреле 2018 года во время отдыха в Альпах пропал 58-летний немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб. Бизнесмен возглавлял холдинг Tengelmann Group. В него входит сеть строительных магазинов OBI.

В последний раз Хауба видели 7 апреля 2018-го на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Тогда же в последний раз был зафиксирован сигнал с его телефона.

Спустя пять лет, 24 мая 2023 года, немецкий журнал Stern и телекомпания RTL выпустили расследование, в котором говорилось, что Карл-Эриван Хауб мог находиться в Москве в феврале 2021 года. На кадрах системы видеонаблюдения, сделанных в столице России в то время, «с высокой долей вероятности» запечатлен Хауб, сообщили журналисты.

В мае 2021-го суд в Германии объявил Карла-Эривана Хауба мертвым. После расследования журналистов в Tengelmann Group сослались на свое прошлое заявление от 27 мая 2021 года. В нем говорилось, что «нет никаких убедительных доказательств и, в конечном счете, никаких веских мотивов» для «альтернативных теорий» по поводу пропажи бизнесмена без вести.

Миллиардер-рекордсмен разбился на своем самолете

Заработавший миллиарды на торговле фьючерсами и опционами на Чикагской бирже 63-летний американец Стив Фоссет тоже пропал во время активного отдыха.

Фоссет увлекался воздухоплаванием и парусным спортом и даже ставил мировые рекорды. В 2002 году он стал первым человеком, совершившим кругосветный полет на воздушном шаре в одиночку, а в 2005 году первым облетел земной шар на самолете без посадок на отдых и дозаправку.

3 сентября 2007 года миллиардер планировал достичь очередного рекорда. Он взлетел на небольшом самолете в американском штате Невада. Его самолет перестал подавать сигналы. После этого начались поиски Стива Фоссета, которые осложнялись тем, что он не оставил плана своего полета.

В феврале 2008 года суд в США признал Фоссета погибшим. Только в октябре 2008-го власти Калифорнии подтвердили, что нашли обломки самолета пропавшего миллиардера. В ноябре того же года анализ ДНК подтвердил, что останки, найденные рядом с самолетом, принадлежали Стиву Фоссету.

Поехал в Индию открывать приют для сирот и забрал с собой в могилу все пароли от криптобиржи

В 2018 году исчез, а затем, согласно заявлению родственников, скоропостижно умер 30-летний основатель одной из крупнейших криптобирж Канады Quadriga Джеральд Коттен.

Он создал криптобиржу в 2013 году. Через пять лет на ней были зарегистрированы 360 тысяч человек. Все акции компании принадлежали Коттену. В начале 2018 года у Quadriga начались проблемы: пользователи жаловались на задержки при выводе денег с биржи.

В январе 2019 года жена Коттена Дженнифер Робертсон объявила, что ее супруг скоропостижно умер. По ее словам, в декабре 2018 года он отправился в Индию, чтобы открыть там приют для сирот. Он скончался от осложнения болезни Крона — воспалительного заболевания.

Несмотря на заявление вдовы о смерти, инвесторы Quadriga предположили, что Коттен исчез или сбежал. Им показалось подозрительным, что его похоронили в Канаде уже на третий день после смерти в Индии. Также пользователи биржи посчитали странным тот факт, что им сообщили о смерти Джеральда Коттена только месяц спустя.

Тогда же выяснилось, что никто не знает пароль от его ноутбука, в котором были ключи от криптобиржи. Поэтому клиентам не вернули 137 миллионов долларов (такая сумма называлась на момент закрытия биржи). Пользователи Quadriga все еще требуют эксгумации тела Коттена, но его вдова не дает на это согласия.

Дженнифер Робертсон заявляет, что ни у нее, ни у кого-то еще из сотрудников Quadriga нет доступа к счетам клиентов биржи, все средства на них недоступны. За 12 дней до своей неожиданной смерти Коттен составил завещание и передал жене несколько объектов недвижимости, машину, аэроплан, яхту, двух собак а также управление двумя своими банковскими счетами.

Выпавший из окна глава ЛУКОЙЛа

1 сентября 2022 года российские СМИ сообщили, что 67-летний глава совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов погиб, после того как выпал из окна больницы.

Он лечился в Центральной клинической больнице в Москве, в отделении на шестом этаже. В правоохранительных органах тогда подтвердили ТАСС, что из окна шестого этажа больницы выпал мужчина, в результате полученных травм он умер. Но его имя правоохранители не назвали.

В компании ЛУКОЙЛ заявили , что председатель совета директоров Маганов «скончался после тяжелой болезни», и выразили соболезнования его семье.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники привел версию, согласно которой Равиль Маганов мог выпасть из окна случайно, когда вышел из палаты покурить. По данным канала, трагедия случилась со стороны фасада главного корпуса больницы. В том время фасад ремонтировали, поэтому в месте падения Маганова из окна якобы не было камер видеонаблюдения.

Равиля Маганова избрали главой совета директоров ЛУКОЙЛа в июне 2020 года, после смерти Валерия Грайфера, который занимал должность с 2000-го.

«Рядом нашли нож и топор»: достоевщина с русским олигархом в Испании

В апреле 2022 года в Испании нашли мертвыми бывшего замглавы совета директоров газовой компании НОВАТЭК Сергея Протосеню, его жену и дочь. Они находились в своей резиденции в городе Льорет-де-Мар. Испанский телеканал Telecinco оценивал состояние Протосени в 400 миллионов евро.

Тела матери и дочери нашли в одной комнате с ножевыми ранениями. Предположительно, их убили во сне, в комнате было много крови, писали испанские СМИ. Сергея Протосеню обнаружили в саду повешенным. Рядом обнаружили топор и нож со следами крови.

По одной из версий испанской полиции, Протосеня привез семью в загородный дом на Пасху и жестоко расправился с родными. Мать Сергея Протосени говорила , что не верит в эту версию, и предполагала, что причиной убийства могли стать разборки из-за денег.

Сын Сергея Протосени во время случившегося находился во Франции. Именно он забил тревогу, потому что его мать не отвечала на звонки, писали испанские СМИ.

Британский миллиардер и один из самых богатых людей Пакистана в пропавшем «Титане»

Вместе с британцем Хэмишем Хардингом и гражданином Пакистана Шахзадой Давудом в лодке находятся сын пакистанского бизнесмена Сулейман, а также президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле. СМИ пишут, что кислорода в батискафе должно хватить до утра 22 июня.

По словам инвестора OceanGate Аарона Ньюмана, «Титан» спроектирован таким образом, что он должен автоматически возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения под воду. Почему этого не произошло — неизвестно.

Георгий Александров

Оригинал материала: “Дейли Шторм”