 

“Выбрала папу” – жена Вдовина ответила устроившей разборки с дочерью Волочковой

23.06.2023, 14:14, Разное
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В последнее время в семье Анастасии Волочковой кипят нешуточные страсти. Практически каждый день балерина выходит на связь с новыми громкими заявлениями и разборками. Если раньше звезда журила в основном бывшего мужа Игоря Вдовина, с которым осталась не в лучших отношениях после развода, то теперь взялась и за свою дочь.

Недавно Волочкова устроила разборки с наследницей прямо на глазах у публики. Знаменитая блондинка пожаловалась, что не сможет попасть на выпускной собственного ребенка, ведь не получила на него приглашение. Решение дочери звезда восприняла буквально как нож в спину. Балерина заявила, что наследница завидует ее успеху, и обвинила в сложившейся ситуации бывшего мужа, под крышей которого девочка живет последние годы.

Волочкова попыталась разобраться в ситуации через руководство лицея, но ей объяснили, что каждый выпускник может пригласить лишь двух гостей. Мать в этот список Адриана решила не включать. Ранее утверждалось, что на праздник придут только отец и мачеха школьницы. Однако теперь супруга Игоря Вдовина заявила, что не появится на выпускном.

Елена Николаева ответила устроившей разборки с дочерью Анастасии Волочковой и объяснила, что тоже не будет присутствовать на празднике. Оказалось, важный день Адриана решила провести в компании отца и своего молодого человека. По мнению супруги Вдовина, решение девочки является вполне логичным.

Также Николаева высказала предположение о первопричине громких разборок, которые устроила Волочкова. По мнению мачехи Адрианы, звездная мать девочки могла затеять скандал с целью пиара. Жена Игоря Вдовина считает, что эта неприятная ситуация может только навредить подростку.

“Есть ощущение, что это какой-то повод для личного пиара, нежели доброе отношение к ребенку. Если ты по-доброму с любовью относишься, ты не будешь подвергать ее такому стрессу”, – высказалась Елена Николаева.


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