 

Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма

23.06.2023, 14:14, Новости дня
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“Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему”, – говорил еще великий Лев Николаевич Толстой. И, к сожалению, без драмы в семейной жизни иногда бывает обойтись очень сложно.

С редакцией Дни.ру связался Алексей Андреев. Молодой отец захотел рассказать о том, что в Липецке разразилась семейная драма, в которой он с супругой Анной оказался, к сожалению, замешан.

Влюбленная пара поженилась и завела ребенка. Однако появившийся в 2018 году на свет сын пары не пробудил, как утверждает Алексей, у его супруги материнских чувств. Тогда молодому отцу якобы пришлось взять заботу о ребенке на себя.

А в один из дней Анна и Даниил исчезли, признается Алексей нашей редакции. Найти их получилось лишь через три месяца в другом городе. Мальчик, по словам отца, был покрыт синяками и выглядел очень неухоженным.

Ну а затем, утверждает Андреев, начался шантаж: супруга якобы просила деньги за встречи с сыном, а затем и вовсе уступила ребенка отцу – за ежемесячное вознаграждение, как он сообщил.

Тогда Алексей Андреев обратился в суд, чтобы выбить право воспитывать ребенка самостоятельно, но потерпел неудачу. Причиной он называет то, что его бывшая супруга Анна – сотрудник прокуратуры, у которой якобы есть и связи, и покровители. А это значит, что чаяния молодого отца могут пойти прахом. Вот и остается ему обращаться к общественности в надежде привлечь внимание к судебному дел, которое закончилось совсем не так, как он того ожидал.

Напоследок напомним, что вся эта ситуация представлена лишь со стороны Алексея Андреева. Взгляд его бывшей супруги Анны на ситуацию нам, к сожалению, не известен.


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