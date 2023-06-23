Мать Илона Маска запретила ему драться с Марком Цукербергом

Мэй Маск, мать Илона Маска, объявила в Twitter, что она отменила бой между ее сыном и Марком Цукербергом (главой Meta, запрещенной в РФ организации за экстремизм) из-за правил ММА.

“Я действительно отменила бой. Однако я не пояснила им об этом. Но я продолжаю напоминать об отмене боя, на всякий случай…”, – заявила она. Мать миллиардеров ранее предлагала вести бой “на словах”. Она написала: “Победит самый смешной из вас”.

Илон Маск ответил на пост своей матери смайлом, добавив: “Мам, я все равно буду с ним драться, прекрати”. Маск пригласил Цукерберга на “бой в клетке” 21 июня. Это приглашение поступило вскоре после того, как компания Meta объявила о создании собственного аналога Twitter. На следующий день Цукерберг попросил Маска (владелец Meta запрещен в РФ и считается экстремистом) “назвать” место проведения боя.

Дана Уайт из президент Абсолютного бойцовского чемпионата заявил, что он разговаривал с Маском и Цукербергом и что они оба выглядели “серьезно”.