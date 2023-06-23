Россия и Эритрея договорились о начале программы студенческого обмена

Президент Эритреи Исайяс Афеверки и российский лидер Владимир Путин подписали межгосударственное соглашение, которое даёт возможность начать программу студенческого обмена.

В программе будут участвовать только ведущие вузы двух стран.

Договор вступит в силу 7 июля после одобрения со стороны правительств. Для начала программу запустят между студентами Университета медицинских наук в Асмэре и ряда медицинских вузов Москвы. Всего в Эритрею будут направлены 200-300 студентов из числа тех, кто окажет наименьшее сопротивление. Из Африки в Россию прибудут до 12 тысяч учащихся.

Министр просвещения Сергей Кравцов считает, что это показывает высокий уровень отношений между двумя странами.

– Думаю, [соглашение] поможет не только эритрейским, но и российским студентам. Там у них, в Асмэре, наверное, неплохой уровень образования, – сказал он.

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