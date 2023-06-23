Скандалы: Сначала снизили срок на 10 лет, а затем отпустили

Экс-генерал МВД Сугробов вышел на свободу

22 июня стало известно, что бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов вышел на свободу. Скопинский районный суд Рязанской области ранее принял прошение о его условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 12 годам колонии сразу по нескольким статьям УК РФ. Ему по-прежнему запрещено занимать какие-либо должности в правоохранительных органах.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов вышел из колонии, передает в четверг, 22 июня, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сугробов вышел из колонии. Прокуратура не обжаловала постановление суда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении», — рассказал собеседник агентства.

Сугробов был уличен в провоцировании получения взяток предпринимателями, пишет издание «Подмосковье сегодня». Его приговорили к 12 годам лишения свободы за превышение полномочий.

Сугробов отбывал наказание в ИК №3 города Скопин Рязанской области. В начале июня 2023 года Скопинский районный суд принял прошение об УДО.

По решению суда, бывшему начальнику антикоррупционного главка по-прежнему запрещено занимать какие-либо должности в правоохранительных органах.

Суть дела

Уголовное дело в отношении Сугробова было возбуждено в 2014 году по целому ряду статей: превышение полномочий, ложном обвинении в преступлениях и т.д. Три года спустя ему был назначен срок лишения свободы в 22 года, но позднее его заменили на 12 лет.

Помимо Сугробова, в деле фигурировали и другие высокопоставленные полицейские, которых обвиняли в «провокации взятки» и превышении полномочий.

21 февраля 2014 года Сугробов указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности, а 7 мая его задержали в Волгоградской области.

В июне 2014-го погиб один из подозреваемых — генерал Борис Колесников. Расследование в отношении сотрудников антикоррупционного управления МВД продолжалось до февраля 2016 года.

СК и суд установили, что в 2011 году Сугробов совместно с подчиненными создал преступное сообщество. Его участники занимались фальсификацией доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования.

При этом Сугробов осуществлял лишь общее руководство действиями своих сотрудников и лично не участвовал ни в одном из преступлений, вмененных в вину его подчиненным.

В общей сложности арестованным экс-сотрудникам ГУЭБиПК инкриминировали 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими от их действий были признаны 30 человек. Среди них — главврач поликлиники №2 Управделами президента РФ, глава правления немецкой компании Nanotec-Industries AG, сити-менеджер Смоленска, врио руководителя управления Росреестра по Московской области, директор департамента Счетной палаты РФ и ряд других должностных лиц.

Большинство подсудимых свою вину не признали. Сугробов утверждал, что уголовное преследование в отношении него якобы «было организовано сотрудниками спецслужб, которые не могли простить систематические успехи в борьбе с «обналичкой» и выводом денег за рубеж».

Тем не менее, в декабре 2017 года Верховный суд смягчил приговор Сугробову с 22 до 12 лет в колонии строго режима. В апреле 2018-го он был этапирован в Рязанскую область.

Григорий Плакучев

Оригинал материала: “Газета.ру”