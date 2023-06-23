«Сразимся как гоминид с гоминидом» – Марк Цукерберг рассказал о настроении перед боем с Илоном Маском

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился впечатлениями о предстоящем бое с владельцем Twitter Илоном Маском. Драка должна состояться в октагоне UFC в Лос-Анджелесе, Калифорния.

– Мы сразимся как гоминид с гоминидом, и в бою выясним, кто же из нас является доминирующей особью. Я чувствую себя хладнокровно перед этим событием, мой эмоциональный фон стабилен, – отметил Цукерберг.

Само приглашение на поединок бизнесмен не считает чем-то экзотическим.

– Я слышал, что многие люди с давних времён прибегали к агрессивному поведению, чтобы обозначить территорию или привлечь самку. Не вижу причин перестать соблюдать эту прекрасную человеческую традицию. Тем более, что речь идет о бизнесе, – пояснил директор Facebook.

Бизнесмен также поделился своими планами на бой, попросив зрителей не завышать свои ожидания от шоу:

– Я буду применять обычные приемы, которые используют земные спортсмены: прогиб, хук, смертельное вращение. Я не планирую лезть на рожон: например, можно притаиться, а затем резко выпрыгнуть из засады и блокировать противника. У Маска нет шансов против такого приёма.

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