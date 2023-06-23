 

Нынче боров Гамильтон быстр, как гонщик-чемпион!

23.06.2023, 11:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неистовый боров, заставивший полицейских гоняться за ним несколько дней, был признан ими «самой быстрой свиньей на свете». За эту непревзойденную скорость одичавшее животное и заслужило прозвище «Гамильтон» (Hamilton). Причем отнюдь не в честь американского политического деятеля. Быстроногому свину дали имя самого успешного британского гонщика Формулы-1.

Странная ситуация произошла в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, США, где беглец доставил кучу неприятностей местным жителям. Понятно, и правоохранители без особой радости приступили к ловле борова и угробили на это мероприятие почти неделю. А толстомясый обитатель свинарника всеми правдами и неправдами уклонялся от сотрудников полицейского управления Манхейм Тауншип.

«Огромного» свина видели спящим под батутом, бегающим по окрестностям и рыскающим по мусорным бакам в поисках еды. В конце концов боров был поймана в чьем-то «частично огороженном» саду. Однако не обошлось без борьбы и помощи сотрудников Ланкастерского приюта для животных.

За удравшим животным началась пешая полицейская погоня. Ирония в том, что бегали за ним аж трое офицеров, рассказал представитель полиции:

«Как оказалось, Гамильтон не так уж и устал, как мы думали, поэтому мы уверены, что он — самая быстрая свинья на свете. После того, как его чуть не сбила проезжавшая мимо Tesla, он вырвался на открытую парковку вдоль West St. и направился к другой огороженной территории… которая оказалась двором Pediatric Specialty Care на Rider Ave.

Отлично — вышедшее из-под контроля сельскохозяйственное животное в игровой зоне педиатрического медицинского учреждения, что может пойти не так? Офицеры вошли во внутренний двор учреждения и не обнаружили там ни пациентов, ни персонала, зато увидели Гамильтона. И на этот раз он был полностью огорожен».

После 20-минутной погони по двору Гамильтон был пойман с помощью огромного собачьего ящика. Его отвезли на ферму, правда жить борову предстоит не там, а в приюте. Осталось тайной, как свин оказался причиной учиненного им дикого хаоса и откуда он вообще взялся, но все закончилось хорошо. Приют фермы Ланкастера заявил, что в ближайшие месяцы его сотрудники будут размещать обновленную информацию о Гамильтоне на своих страницах в социальных сетях.

Похоже, в у американских полицейских ловля сбежавших свиней становится национальным спортом. Не далее как пару лет назад за неуловимой «беглой пузатой свиньей» гонялась полиция в городе Пенсакола, что в штате Флорида.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, fishki.net

Ненадежный источник: РИА Fognews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Мнение: Батискаф

23.06 / Крупнейшая игровая выставка Е3 отменена до 2026 года

23.06 / В новом гаджете Apple обнаружен секретный режим

23.06 / «Сразимся как гоминид с гоминидом» – Марк Цукерберг рассказал о настроении перед боем с Илоном Маском

23.06 / Мнение: …И пусть они убивают как можно больше

23.06 / “Толюся” – певица Слава призналась в любви бывшему мужу

23.06 / Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки

23.06 / Боли в области сердца

23.06 / Треть россиян отдают предпочтение проведению лета в кругу семьи

23.06 / Россиян обяжут отредактировать старые посты с упоминанием иноагентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика