Назван самый популярный компьютер Apple

Исследование, проведенное компанией Consumer Intelligence Research Partners, показало, что MacBook Pro является самым популярным компьютером компании Apples. MacBook Air – второй по популярности ноутбук, им владеют 34% респондентов.

На третьем месте – моноблок iMac, которым владеют только 10% респондентов. Самым мощным Apple Mac Pro обладают только 9% пользователей. Наименее используемыми являются мини-ПК: только 3% используют Mac Mini и 1% Mac Studio.

15-дюймовый MacBook Air, выпущенный в июне, увеличит популярность этой линейки. Аналитики не знают, заменит ли он в первую очередь Pro.