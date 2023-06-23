 

Назван самый популярный компьютер Apple

23.06.2023, 11:05, Новости дня
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Исследование, проведенное компанией Consumer Intelligence Research Partners, показало, что MacBook Pro является самым популярным компьютером компании Apples. MacBook Air – второй по популярности ноутбук, им владеют 34% респондентов.

На третьем месте – моноблок iMac, которым владеют только 10% респондентов. Самым мощным Apple Mac Pro обладают только 9% пользователей. Наименее используемыми являются мини-ПК: только 3% используют Mac Mini и 1% Mac Studio.

15-дюймовый MacBook Air, выпущенный в июне, увеличит популярность этой линейки. Аналитики не знают, заменит ли он в первую очередь Pro.


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