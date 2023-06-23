Мнение: …И пусть они убивают как можно больше

Чего хочет Европа

Идет уже то ли вторая, то ли третья неделя украинского «контрнаступа», и пока похоже, что никаких значимых успехов он не приносит. Результат, который несложно было предсказать, даже не имея семь пядей во лбу; скорее наоборот – непонятен был энтузиазм тех, кто почему-то ожидал от украинского контрнаступа неких «прорывов». Вечером проскользнуло известие, будто бы в Киеве объявлена уже всеобщая мобилизация – достаточно красноречивое свидетельство того, что войска Украины несут потери, и им уже сейчас требуется срочное пополнение.

Главный вопрос – а откуда, собственно, была уверенность, что государство с населением в 4 раза меньшим способно разгромить армию превосходящего противника буквально «в чистом поле», когда противник полгода старательно окапывался и именно к обороне и готовился? Откуда вообще была идея устроить очередной косплей на тему Великой Отечественной, на этот раз – по теме «Курская Дуга», причем с совпадением буквально до деталей, включая даже надежду на «чудо-оружие» в виде немецких танков (только в 1943 у немцев были «Тигры» и «пантеры», а в украинцев в 2023 – «Леопарды» и «Абрамсы»)? Зачем понадобилось копировать Курскую Дугу с позиций немцев, если даже немцы Курскую Дугу в итоге проиграли?

Вопросы без ответов, если рассматривать происходящее только с точки зрения интересов русских или украинцев. Однако это безусловно сильно ограниченный взгляд – ведь в деле есть еще один участник. Это Европа, или, шире, Запад. Мы много говорим о том, что никто (в том числе, похоже, и само руководство РФ) не понимает, каковы, собственно, цели у России в этой войне. Однако при этом недурно было б сформулировать и другое – а каковы цели Европы и США, также активно участвующих в конфликте? Чего добиваются они – просто прекращения огня? Отбросить РФ на границы до 24.02.22? Разгрома России? Чего-то еще?

Ясно одно – к этому «контрнаступу» Украину очень активно понукали и провоцировали все те страны, которые предоставляют ей оружие, боеприпасы и вообще всяческое снабжение. Наступления от Украины буквально требовали – а вот руководство Украины всячески старалось если не отвертеться, то по крайней мере максимально оттянуть выполнение данного «пожелания союзников». Другое дело, что оттягивать до бесконечности у Зеленского не получалось и не могло получиться, Украина, целиком зависящая от своих «спонсоров», не в том положении, чтобы эффективно артачиться; наступать в итоге пришлось. И – не по своей воле.

Но – зачем?! Зачем было объективно более слабой армии наступать на более сильную «в лоб», в буквальном смысле подставляясь под огонь по давно пристрелянным позициям? Зачем ее так сильно к этому подталкивали, буквально шантажируя этим «мы вам дали оружие, так давайте теперь – наступайте!» Ведь вроде б не надо заканчивать Академию Генштаба или быть военным гением, чтобы понимать – слабый ловит свой шанс именно в КОНТРударе, когда противник выходит на открытые места, когда он увлекается собственным наступлением и растягивает коммуникации, когда его можно бить на марше?

Вернемся к реальным целям Европы в этом конфликте. Чего хотят европейские политики, почему они вообще ввязались в защиту Украины? Ответ очевиден: европейцы прежде всего не хотели возрождения «северного монстра», который их пугал весь 20-й век – то есть какого-то аналога СССР-2.0, т.е. нового поглощения Россией Украины. Россия плюс Украина плюс безальтернативно попадающая в этот же капкан Белоруссия – это опять государство в почти 200 млн. человек, к тому ж, что называется, «уже попробовавшее крови» и оттого вдвойне опасное. Естественно стремление Европы не допустить такого объединения, а значит – помочь Украине.

Но – до какой степени? Представим на минуту, что сбылись самые страшные страхи российских патриотов: контрнаступ оказался (или окажется) невероятно успешным, все развалится, росвойска в ужасе начнут разбегаться или сдаваться в плен, железные колонны ВСУ прорвутся в Крым, в Белгородскую область, потом в Курскую, оттуда совершат – на Леопардах и Абрамсах – стремительный бросок в Москву, возьмут штурмом Кремль, проведут парад по Тверской… Ужасная, жуткая, невозможная картина, КРАХ ВСЕГО, патриоты стреляются и вешаются от позора при виде такого «торжества Запада»… Запад действительно будет торжествовать? Ведь его главная цель, следуя кремлевской пропаганде, это «уничтожение России», разве не так? Захват Кремля войсками Зеленского – неужели это не то, к чему Запад стремится?

Нетрудно, однако, сообразить, что такой исход – это, напротив, едва ли не такой же неприемлемый исход для Запада, как и парад путинских войск по Крещатику. Точнее – оба этих исхода почти эквивалентны по степени неприемлемости. Да, для путинских патриотов и людей из категории «руссо националисто» такая картина, как ВСУ в Кремле – это апокалипсис, Конец Всего и самый худший исход из всех возможных; но если с точки зрения Запада – это по сути то же самое, что и победа Путина, а то и хуже. Ведь в результате мы опять получаем ту же огромную территорию, включающую ту же РФ, Украину и неизбежно Белоруссию – но с центром уже не Москве, а в Киеве. И с оснащенными самым новейшим западным оружием ВСУ, «в боях познавшими радость побед». И под руководством не российских старперов, которые того гляди уже начнут ходить под себя – а с жесткими, энергичными и самыми молодыми в ЕС лидерами типа того же Зеленского, Буданова и прочих. То же 200-миллионное государство, опять СССР-2.0! ну, пусть со столицей в Киеве. Некоторые и не заметят разницы – в конце концов, в период правления Брежнева Советским Союзом и так рулили украинцы целых 18 лет – так называемый «днепропетровский клан».

Получаем, что Запад в равной степени не устраивает ни окончательная победа Москвы над Украиной, ни окончательная победа Украины над Москвой – по чисто объективным причинам. Ничего личного, только бизнес. Что же в таком случае ему нужно? Поставьте себя на место Европы – и вам станет кристально ясен ответ на этот вопрос.

Конечно, самый идеальный исход происходящего с точки зрения Запада – чтобы ОБЕ стороны конфликта по возможности взаимно аннигилировались к чертовой матери. До таких масштабов, чтобы больше уже не представлять угрозы никому. Украинцы думают, что их поддерживают от большой любви к ним; нет, их поддерживают из страха перед Россией – но и к ним никакой любви на самом деле не питают (что, в общем, на Украине вполне могли бы заметить и осознать за минувшие 30 с лишним лет их «незалежности»). Если сказать еще проще – Украину тоже БОЯТСЯ, это ведь по европейским меркам – весьма крупное государство. Слишком крупное. И, как оказалось, весьма воинственное и боеспособное. А если еще и с Россией на буксире…

Теория была бы слишком смелой – если б не это «понуждение к контрнаступу», необъяснимое ни с каких иных точек зрения, кроме классического «И пусть они убивают как можно больше» (слова будущего президента США Трумена перед самым началом ВОВ – доброе пожелание сразу и вермахту, и РККА). Реальная цель «контрнаступа» – побольше перемолоть И тех, И других. Заодно, конечно, подогреть взаимную ненависть – ведь ничто так ей не способствует, как горечь от потери «друга Ваньки» или «друга Миколы».

Наступать Украине НАДО именно потому, что ее наступление не грозит обернуться ее реальной победой. Надо отдать должное украинским военным – они это понимают и саботируют как только могут. Но совсем не наступать – то есть не выходить на открытое пространство и не делать из себя мишени в тире – они тоже не могут.