 

“Толюся” – певица Слава призналась в любви бывшему мужу

23.06.2023, 10:20, Разное
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Певица Слава, которая последние несколько месяцев рыдала из-за расставания с мужем после 20 лет жизни, теперь, судя по всему, больше грустить не станет. В своем блоге артистка опубликовала видео, на котором видно, что они с Анатолием Данилицким проводят время вместе.

Более того, под роликом Анастасия Сланевская (Настоящее имя певицы Славы. – Прим. ред.) призналась в любви бывшему мужу. Виной этому стали различные фигуры из игры “Крокодил”, которые так смешно и талантливо изображал мужчина.

“Как же я его люблю! Наш Толюся!”, – растаяла певица Слава.

Подписчики артистки, к слову, уверены, что супруги окончательно воссоединились, с чем их и поздравили от всей души. Вполне вероятно, что Анастасию Сланевскую и Анатолия Данилицкого смогла сблизить забота о крошечной внучке, которую им подарила старшая дочь Александра.

Напомним, что дочь певицы вышла замуж вышла замуж в конце 2022 года и стала матерью несколько месяцев спустя. Новый статус, который благодаря этому событию приобрела певица Слава, принес ей столько счастья, что она частенько с трудом могла удержаться от слез радости. Подверглась певица Слава и критике за то, как отмечала роды дочери.


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