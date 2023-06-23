 

Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги ЖКХ

23.06.2023, 10:20, Новости дня
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Российское законодательство предполагает, что отказ от оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства является основанием для выселения граждан из квартиры. В каких случая применяется данная практика, объяснил эксперт Константин Крохин.

Квитанции за услуги ЖКХ россияне получают каждый месяц. К ним относятся счета за использование холодной и горячей воды, а также за водоотведение, счета за газ, электричество, отопление в зимний период времени и другие пункты.

По словам эксперты, если без уважительной причины игнорировать полученные квитанции в течение шести месяцев, то можно лишиться квартиры. В интервью порталу “Москва 24” он подчеркнул, что речь идет о жилье, находящемся в социальном найме.

Так или иначе, решение о выселении арендатора квартиры социального найма может принять только суд. В качестве уважительной причины можно представить тяжелые жизненные обстоятельства, наличие в семье детей, не достигших совершеннолетия, или инвалидов.

Если суд примет решение о выселенные, то гражданину должны предоставить новое жилье, соответствующее нормам общежития. Эксперт также подчеркнул, что за неоплату квитанций ЖКХ выселить из квартиры ее собственника практически невозможно, уточняет RT.


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