Боли в области сердца

Художница Александра Скочиленко, обвиняемая в «фейках» о российской армии, на суде пожаловалась на резкое ухудшение здоровья.



Саша Скочиленко в суде. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Александра Скочиленко больше года содержится в СИЗО, за это время ее здоровье резко ухудшилось. 22 июня ей стало плохо даже в зале суда, где проходило очередное заседание. Врачи, обследовавшие Скочиленко, подтвердили: без необходимых лекарств, диеты и постоянной медицинской помощи Александра может умереть от внезапной остановки сердца.

Между тем сотрудницы Центра экспертиз СПбГУ — лингвист Анастасия Гришанина и политолог Ольга Сафонова, чье заключение легло в основу предъявленного Александре обвинения в распространении «фейков» о ВС РФ, на судебное заседание вновь не явились. Единственное выступление в суде (24 мая этого года) одного из специалистов СПбГУ было крайне противоречивым: политолог Ольга Сафонова призналась, что не обладает необходимыми компетенциями, и поэтому допустила искажения в анализе тезисов Скочиленко. Уточнить эти показания защитникам до сих пор не удается. Судья Василеостровского районного суда Оксана Демяшева упорно отказывается обеспечить доставку экспертов в принудительном порядке для допроса. По ее словам, «нет такой необходимости».

Анастасию Гришанину и Ольгу Сафонову адвокаты обвиняемой хотели видеть в суде и в прошлый раз — 13 июня. Тогда дамы тоже не явились на заседание: обе сразу заболели, но справки о болезни так и не предоставили.

Самочувствие экспертов, оценивших действия Скочиленко как «распространение заведомо ложных сведений, направленных на дискредитацию ВС РФ», внезапно ухудшилось после первого же и незавершенного допроса в суде политолога Сафоновой. Отвечая на вопросы защитников Александры, автор лингвистического исследования была вынуждена признать, что допустила искажения в своем анализе, не обладает компетенциями лингвиста и по этой причине не могла сделать вывод о «заведомой ложности» слов Скочиленко.

Сафонова пыталась оправдаться в суде тем, что «работа проводилась год назад», «это была одна из первых экспертиз по новой статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», «еще не хватало опыта». Многие вопросы адвокатов обвиняемой эксперт либо игнорировала, либо молчала в ответ. Так, например, она не смогла пояснить, с помощью каких научных методов устанавливалась ложность высказываний Скочиленко? В чем именно она заключается? Чем подтверждается?

Наблюдая за беспомощностью Сафоновой, гособвинитель — заместитель прокурора Василеостровского района Александр Гладышев — резко прервал заседание и попросил судью Оксану Демяшеву отложить процесс. Судья ходатайство обвинения немедленно удовлетворила.

С тех пор рассмотрение дела Скочиленко переносили уже дважды, но сотрудницы СПбГУ больше не переступали порог здания суда.

Между тем Демяшева продолжила рассмотрение дела и дала слово защите. Адвокаты Александры с 13 июня начали приводить доказательства ее невиновности. Прежде всего защита представила публикации СМИ («Интерфакс», ТАСС, «Коммерсантъ», РБК и другие), из которых Александра черпала сведения о спецоперации на территории Украины, а потом некоторые тезисы разместила на своих ценниках.

— Таким путем, — прокомментировал «Новой газете» адвокат Скочиленко Дмитрий Герасимов, — мы пытались донести до судьи факт, что информация, полученная из данных СМИ, для Саши не являлась заведомо ложной. Она воспринимала ее как абсолютно реальную, поскольку читала источники информации, которым не только она одна доверяла, а многие доверяют.

— Делала ли обвиняемая запросы в официальные органы, например, в Министерство обороны РФ, чтобы проверить данные, которые она воспроизвела на ценниках? — поинтересовался гособвинитель Александр Гладышев.

Адвокат Скочиленко Яна Неповиннова попросила приобщить к материалам дела запрос, который она в декабре 2022 года направляла в Минобороны, а также ответ ведомства, присланный ей в январе.

В запросе Неповиннова просила МО РФ сообщить, сколько российских военнослужащих и сколько мирных украинских жителей погибло на территории Украины за время специальной военной операции? Минобороны ответило лаконично и категорично: «информация о количестве погибших военнослужащих ВС РФ является государственной тайной», «достоверной информацией о числе погибших жителей Украины МО РФ не располагает».

— Минобороны отказалось дать конкретные ответы на вопросы, — подытожила Неповиннова. — А значит, ни Александра, и никто иной тоже не смог бы получить такие данные у официальных органов. Каким образом тогда следует проверять информацию СМИ? Это доказывает, что Саша была уверена: сведения, полученные ей из СМИ и размещенные на ценниках, — правдивые (Скочиленко разместила свои тезисы на пяти самодельных ценниках в магазине «Перекресток» в марте 2022 года. — Ред.).

Прокурор не нашел, что противопоставить этим аргументам защиты.

Ввиду неявки экспертов 22 июня на судебном заседании речь шла преимущественно о здоровье художницы. Адвокаты зачитали медицинские документы, подтверждающие диагнозы обвиняемой: целиакию, порок сердца, заболевания желудочно-кишечного тракта, биполярное аффективное расстройство. В связи с этим Александре жизненно важно соблюдать специальную диету, в чем ей неоднократно отказывали в СИЗО.

— Диета в следственном изоляторе соблюдается не до конца, поскольку для неё требуется отдельная кухня, — рассказала Саша. — Иногда приносят суп, в котором плавают макаронины, мне такое есть категорически нельзя. Единственный способ избежать онкологии при целиакии — строгое соблюдение диеты. Моя бабушка страдала таким же заболеванием, и из-за несоблюдения режима питания у нее развился рак кишечника.

Скочиленко пожаловалась, что сейчас у нее почти после каждого приема пищи возникают острые симптомы отравления — боли в желудке, тошнота, рвота. Кроме того, по словам Саши, из-за стресса в СИЗО она переживает тяжелую депрессию, усугубляемую проблемами с передачей лекарств, назначенных врачами. Арестованная отметила, что ей систематически приходится нарушать режим приема таблеток, и пожаловалась на проблемы с сердцем.

— Я часто испытываю боли в области сердца, они отдают в левую руку, бывает, что я внезапно падаю в обмороки, — закончила рассказ Скочиленко.

Из-за духоты подсудимой стало плохо прямо во время заседания. В итоге по просьбе Скочиленко процесс перенесли на 6 июля.

На судебное заседание 22 июня, впервые с тех пор, как вообще судят Сашу (начиная с судов по избранию меры пресечения в апреле 2022 года. — Ред.), не пришла ее подруга — Соня Субботина. Она сейчас находится в больнице, после перенесенной 21 июня операции. У Сони недавно обнаружили онкозаболевание.

ЦИТАТАИз телеграм-канала «Свободу Саше Скочиленко»

«За этот год на мою долю выпало множество испытаний, однако несколько дней назад случилось самое страшное. <…> Соня сказала мне, что у нее рак. Я до сих пор нахожусь в состоянии шока, пытаюсь осмыслить эту информацию. Я должна была быть рядом с Соней и держать ее за руку, я должна была приехать к ней в больницу. Все это невозможно, и я испытываю от этого большую боль. Мне страшно за любимого человека. В то же время я испытываю благодарность к тем людям, которые поддерживают нас… Благодаря им мы смогли оплатить необходимые процедуры и обследования. Я уверена: мы победим, мы справимся. Мы будем вместе».

Нина Петлянова, Алексей Душутин

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