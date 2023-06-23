Треть россиян отдают предпочтение проведению лета в кругу семьи

Подавляющее большинство россиян планируют провести летние каникулы в России. По данным исследования MAXIMUM Education, только 18% респондентов собираются выехать за границу.

Каждый третий российский респондент планирует выехать с семьей за границу. Треть россиян выбирает для отдыха ОАЭ, меньший процент посетит Египет. Грузия открыла свои двери для полетов в мае этого года, после четырех лет запрета на полеты в Россию. 7% респондентов рассматривают возможность проведения отпуска там. Такой же процент респондентов планирует поездки в Азию, Европу, Грецию и на Кипр.

Треть россиян планируют провести большую часть лета в загородном доме. Каждый четвертый российский родитель намерен отправить своего ребенка в лагерь. Подавляющее большинство родителей (73%) планируют отправить своих детей в загородный лагерь. 16% задумываются о городском лагере. Родители считают важным проводить летом больше времени в кругу семьи. Неудивительно, что треть родителей заявили, что отдых – это самое важное, что нужно делать на каникулах.

Треть респондентов сказали, что поездка на море является главной целью их летнего отпуска.