 

Россиян обяжут отредактировать старые посты с упоминанием иноагентов

23.06.2023, 9:33, Разное
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Депутат от «Единой России» Алексей Мезенцев внёс в Госдуму законопроект об ужесточении требований к оформлениям материалов, связанных с иностранными агентами и нежелательными организациями.

Война в УкраинеПосле его вступления в законную силу соответствующую маркировку нужно будет применять в том числе и к тем постам и статьям, которые были опубликованы до присвоения статуса иноагента.

Россиянам дадут 60 дней, чтобы найти все свои старые сообщения в соцсетях, мессенджерах и других интернет-ресурсах и добавить в них упоминание о том, что то или иное лицо является иностранным агентом, а та или иная организация признана нежелательной на территории РФ. После этого обнаружение такого сообщения может привести его автора к штрафу в размере от 15 тысяч рублей, а в случае массового нарушения – даже к уголовному заключению.

Аналогичным образом отредактировать старые выпуски транслируемых передач должны будут телеканалы, радиостанции и интернет-блогеры. Алексей Мезенцев пояснил, что необходимость в таком законе возникла из-за того, что многие люди стали фанатами иноагентов до присвоения им статуса.

– Я ещё с 2016 года смотрел передачу иноагента Ивана Урганта и даже не знал, что он иноагент, – признаётся автор законопроекта. – Но если я тогда и опубликовал какой-то восторженный комментарий, в котором всем рекомендовал её смотреть, то в нынешних обстоятельствах с моей стороны разумно было бы отредактировать его таким образом, чтобы читатель понял, что смотреть её стоит? имея в виду статус выступающего лица. Тогда читатели моих старых сообщений на странице в «Одноклассниках» не будут введены в заблуждение. Я считаю, что двух месяцев вполне достаточно, чтобы россияне провели ревизию своих постов и добавили к ним соответствующую маркировку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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