 

“Прожить невозможно” – 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц

23.06.2023, 9:00, Разное
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“Бог дает мне деньги на все наряды, на всю мою красоту”, – туманно отвечает Зверев про свои сегодняшние доходы. Хотя до пенсии ему еще далеко – 2028 окончательно будет повышен пенсионный возраст, который для мужчин составит 65 лет. Тогда же Сергей и сможет рассчитывать на выплаты по старости от родного государства.

“Мне всегда не будет хватать денег, которых, как известно, много не бывает, – пояснил Сергей. – А мне и подавно – чем больше, тем лучше, ведь всем сейчас тяжело. А не люблю, когда эконом-класс, мне нравится, когда богато, гламурно все”.

По словам стилиста, на шляпы, мании и очки в стразах и прочий карнавал ему нужно не менее миллиона в месяц. “Миллиона даже мне мало! – отрезал он. – Буду как брошенный какой-то! На эти деньги вообще невозможно прожить же! А я же еще всем помогаю!”.

Сергея очень понимает жена футболиста Мария Погребняк. Она призналась “Дни.ру”, что на самую скромную жизнь, на вещи первой необходимости, ей нужно хотя бы полтора миллиона рублей в месяц. Зато Мария умеет жить в скромности, почти в аскезе, перебиваясь порой с хлеба на квас.


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