Эксперт перечислил способы снизить цену на аренду квартиры

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23.06.2023, 9:00, Разное
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Представьте, что вы нашли почти идеальную квартиру для аренды, которая соответствует необходимым для вас требованиям, например, расположена близко к работе. Однако стоимость недвижимости вас нисколько не устраивает. Тогда стоит вспомнить о способах, которые помогут снизить цену.

Их в интервью РИАМО представила эксперт по недвижимости Юлия Порфенкова. Она призвала потенциальных арендаторов заранее очень внимательно изучить как рынок съемного жилья, особенно варианты поблизости, так и саму квартиру.

Для чего это нужно? Дело в том, что многие собственники реально не изучают рынок недвижимости и зачастую выдумывают цену из головы. Однако если окажется, что квартиры в том же районе и со схожими параметрами сдаются в аренду дешевле, то владелец может и уступить.

Главное оперативно показать арендодателю цены на рынке недвижимости. Второй вариант предполагает поиск несоответствий уже в самой квартире. Проблемы с ремонтом, мебелью или инженерными сетями – хороший повод для торга.

Кроме того, эксперт напомнила, что многие собственники стремятся сдать свою квартиру на как можно длительный срок. чтобы быть уверенными в стабильном доходе. Поэтому договор на аренду от года может повлиять на дисконт.

Наконец, арендодатель может уступить в цене, если клиент согласится оплатить квартиру на несколько месяцев вперед. Особенно это актуально для столичного рынка недвижимости, отметила эксперт.


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