“КоммерсантЪ” сообщает об активизации атак IT-преступников на клиентов банков

Издание “Коммерсантъ” сообщило, что участились успешные IT-атаки на банковские счета физических лиц. За первые три месяца 2023 года у вкладчиков украли несколько миллиардов рублей.

Авторы статьи утверждают, что IT-преступники переключились с финансовых учреждений на физических лиц, так как те не так защищены. В начале июня Центральный банк РФ опубликовал отчет под названием “Обзор отчетности по инцидентам информационной безопасности при переводе денежных средств”. В документе говорилось, что банки зафиксировали и отменили 2,7 миллиона операций без согласия клиентов. Таким образом, им удалось предотвратить хищение средств на сумму 712 миллиардов рублей. В общей сложности 252,1 тысячи успешных атак привели к потере 4,5 миллиарда рублей.

Статистика Центробанка создает впечатление, информирует “Коммерсантъ”, что хакеры больше не интересуются кредитными организациями.