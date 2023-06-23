 

Бузова показала поклонникам кадры из душа

23.06.2023, 7:45, Разное
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В последние годы имя Ольги Бузовой не сходит с заголовков прессы. Общественность неустанно обсуждает то личную жизнь звезды “Дома-2”, то ее откровенные наряды, то скандалы, в которые певица попадает с завидной регулярностью. Впрочем, такое пристальное внимание звезде только на руку. Обычно она и сама не прочь лишний раз напомнить публике о себе. Не зря же певица так активно и откровенно ведет личный блог в социальных сетях.

На своей странице Бузова делится с подписчиками буквально каждой деталью своих будней. Иногда исполнительница хита “Мало половин” впускает фанатов даже в самые потаенные части своей жизни, которые другие обычно предпочитают оставлять в секрете. Накануне звезда в очередной раз решилась на откровение и порадовала поклонников кадрами из душа.

Ольга поделилась, что ей удалось ненадолго вырваться на отдых между тяжелыми рабочими буднями. Сейчас знаменитость проводит время с пользой для души и тела в роскошном отеле Кейптауна. Разумеется, весь мини-отпуск телезвезда транслирует в своих соцсетях. Сначала певица поделилась с фанатами своими эмоциями после долгожданного массажа, а затем опубликовала видео, запечатлевшее ее отражение в запотевшем зеркале душа.

На кадрах телеведущая предстала едва прикрывшись. Вместо одежды на ней красовалось лишь одно белоснежное полотенце. Впрочем, поклонников знаменитости этим уже не удивишь, ведь они видели ее и в куда более откровенных нарядах. Ольга по традиции передала фанатам лучи любви, нарисовав на зеркале сердце, и поинтересовалась, ждут ли они полный образ. Томиться в ожидании преображения долго не пришлось. На следующих кадрах певица уже появилась в шикарном зеленом платье и с ярким макияжем.


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