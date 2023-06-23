 

Явление в Лас-Вегасе: пришельцы или просто иллюзия?

23.06.2023, 7:18, Разное
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Лас-Вегас – город, известный своими яркими огнями, казино и развлекательными заведениями. Но недавно он привлек внимание не только игроков и туристов, но и мировых СМИ благодаря загадочному инциденту, связанному с появлением странных объектов в небе и неизвестными существами.

По сообщению Daily Mail, 30 апреля полицейский Лас-Вегаса запечатлел на видео нечто необычное – голубой шар, несущийся с огромной скоростью в ночном небе. Интерес к происшествию разгорелся спустя несколько недель, когда СМИ узнали об этом загадочном случае.

По данным, полученным из отчета полиции, инцидент произошел в 23:50 вечера. Специальная камера на форме офицера зафиксировала странный объект, мчащийся сквозь воздух, всего лишь через несколько минут после звонка жителя, который утверждал, что вблизи его дома приземлилось «что-то абсолютно внеземное». А через 39 минут после первого звонка служба спасения получила второе сообщение, в котором мужчина рассказывал о наблюдении падающего объекта и появлении двух незнакомых существ на заднем дворе его дома, которых он охарактеризовал как пришельцев.

Один из соседей, ошарашенный происходящим, поделился своими впечатлениями: «За ним стоит существо примерно 2,5 метра ростом, а второе существо внутри. У них огромные сияющие глаза, они смотрят на нас, и они до сих пор здесь. На моем заднем дворе. Я клянусь богом, это не шутка, это… Мы в ужасе. Они очень большие, почти трехметровые. Они похожи на пришельцев. У них большие глаза, я не могу точно сказать, какие именно. И у них большой рот. У них сияющие глаза, и они – не люди. Это на 100 процентов не люди», – заявил взволнованный свидетель.

Сообщения о пришельцах сильно встревожили полицейских, их реакция на события была зафиксирована на видеозаписи с нательной камеры. Один из офицеров признался: «У меня бабочки в животе, приятель. Я увидел падающую звезду, а теперь эти люди рассказывают о пришельцах на заднем дворе».

Сразу после получения сообщений о появлении инопланетных существ, на место возможной высадки неизвестных созданий был направлен полицейский наряд. Сотрудники правоохранительных органов провели опрос свидетелей, но никаких улик, подтверждающих пришествие инопланетян, так и не было найдено. Семье, которая сообщила о происшествии, были установлены камеры на заднем дворе, на случай возможного возвращения загадочных гостей.

Этот инцидент стал предметом горячих обсуждений в Лас-Вегасе. Некоторые считают, что это реальная встреча с внеземными существами, а другие склонны относить все происходящее к иллюзии или случайному совпадению обстоятельств. Однако, несмотря на различные мнения, факты оставляют место для множества вопросов и теорий.

Будет ли проведено дальнейшее расследование, сможет ли загадка Лас-Вегасских пришельцев быть разгадана или останется вековым тайной? Возможно, только время и новые факты помогут нам понять, что на самом деле произошло той ночью в небе над городом азартных игр.


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