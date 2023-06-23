В России могут ограничить срок отключения горячей воды

Российские власти намерены строго регламентировать сроки отключения горечей воды и установить официальные ограничения для муниципалитетов. Как правило, горячую воду в России отключают сроком на две недели. За это время коммунальщики занимаются профилактикой инженерных систем.

Меж тем, срок отключения горячей воды законом не регламентируется. После прекращения действия соответствующего СанПиНа, 14-суточный период является лишь рекомендательным для местных властей. Однако далеко не все спешат выполнять рекомендации, уточняет телеканал “360”.

Ситуацию решили исправить в Роспотребнадзоре. Ведомство полагает, что срок отключения горячей воды по всей России следует ограничить двумя неделями, сообщает Пятый канал. По данным RT, за нарушение установленных рамок в нашей стране предусмотрено административное наказание для юридических лиц.

К слову, ранее в нижней палате российского парламента выступили с инициативой отключать горячую воду только на трое суток. Представители ЛДПР даже обратились к главе Минстроя с вопросом, существуют ли ограничения, не позволяющие сократить период профилактики труб.

Однако эксперты идею депутатов не поддержали. По их словам, в регионах страны отличается качество водопроводной системы, соответственно, время ремонта тоже будет разниться. Об этом сообщали “Дни.ру”.