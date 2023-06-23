 

В летнее снижение цен на квартиры верят 62%

23.06.2023, 6:26, Новости дня
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Большинство потенциальных покупателей жилья – 62,2% – верят, что в летний период цены снизятся. В начале года на падение цен рассчитывали более 78% респондентов.

На существенное снижение цен надеется примерно треть опрошенных, еще 29,2% – в пределах 5%. Примерно четверть полагает, что стоимость квартир не изменится, а 10% – что вырастет в пределах 5%. Наконец, в значительный рост цен верят 4,1% опрошенных.

Только четверть респондентов намерены приобрести жилье этим летом.

За последние десять лет средняя цена “квадрата” в новостройках Москвы (без учета элитных проектов) увеличилась на 114%, до 423 тыс. рублей. Самый активный рост наблюдался в последние пять лет, за этот период цены выросли на 84%.

Многие застройщики оправдывают рост цен на жилье удорожанием себестоимости строительства. Но по подсчетам аналитиков рынка, в 2020-2022 годах стоимость строительства 1 кв. м жилья подорожала примерно на 10-30 тыс. рублей, а параллельный рост цен на квартиры составил 100 тыс. – 200 тыс. рублей за кв. м.


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