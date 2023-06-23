Spiegel – летние каникулы в Германии не обойдутся без забастовок на железных дорогах

Профсоюз транспортных работников EVG не смог договориться с железнодорожной компанией Deutsche Bahn и прервал переговоры, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В профсоюзе объявили, что его участники теперь смогут проголосовать по поводу продолжения масштабной забастовки по всей стране. Для железных дорог Германии это означает угрозу бессрочных забастовок и многочисленных отмен поездов в течение лета.



AP

Железные дороги Германии столкнулись с возможностью бессрочных забастовок с многочисленными отменами поездов этим летом, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В четверг Федеральный совет профсоюза железнодорожников и транспортных работников (EVG) в Берлине заявил, что предоставит членам профсоюза возможность принять решение в ходе голосования по поводу забастовки.

Пассажиры Deutsche Bahn, а также конкурирующих компаний могут оказаться в сложной ситуации в ближайшие несколько недель. По словам лидера профсоюза Мартина Буркерта, голосование займёт от четырёх до пяти недель. «До этого времени всё так же не исключены предупредительные забастовки», — добавил он.

В среду вечером переговорная комиссия EVG объявила, что коллективные переговоры с Deutsche Bahn провалились. Причина срыва: повышение зарплаты, предложенное Deutsche Bahn, оказалось слишком низким и слишком поздним.

Железнодорожная компания Германии с непониманием отреагировала на решение прервать переговоры. «EVG выбрасывает почти готовое соглашение и сводит всё к нулю незадолго до цели, — заявил директор по персоналу Deutsche Bahn Мартин Зайлер. —Соглашение было в пределах досягаемости, 140 страниц текста коллективного договора уже готовы. То, что происходит сейчас, просто невероятно». Он добавил, что страдают от этого работники железной дороги и пассажиры. «Летние каникулы не за горами, пассажиры хотят планировать. А наши работники вдруг решили, что хотят больше денег», — заявил Зайлер.

Спор о зарплате длится с конца февраля, напоминает Der Spiegel. Профсоюз EVG вступил в переговоры с целью добиться увеличения фиксированной суммы, по крайней мере, на €650 евро в месяц или 12% для верхних зарплатных групп. По их мнению, срок действия договора должен составлять один год. Согласно собственным заявлениям, Deutsche Bahn недавно сказала о перспективах высокой фиксированной суммы, выплаты премии в размере €2850 для компенсации инфляции, а также о далеко идущих структурных улучшениях в течение 27-месячного срока действия коллективного договора. Подробности, однако, не сообщаются, отмечает немецкий журнал.

Переговоры велись параллельно с десятками железнодорожных компаний, в общей сложности с примерно 230 тыс. работников, 180 тыс. из которых трудоустроены в Deutsche Bahn. Профсоюз боролся за свои цели двумя предупредительными забастовками: в марте он практически остановил движение поездов на сутки, а в апреле — на восемь часов в пятницу утром.

В начале текущей недели EVG удивил договорами с другими железнодорожными операторами, в которых было согласовано повышение заработной платы на €420 в несколько этапов, при сроке, который в основном составил 21 месяц, и компенсационной надбавке за инфляцию в размере от €1000 до €1400, пишет Der Spiegel.

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