 

В Ростовской области загорелся крупный рынок

23.06.2023, 5:10, Новости дня
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Возгорание произошло на рынке “Классик” на улице Малое Зеленое кольцо
в поселке Янтарный под Ростовом. Загорелся склад, на котором хранилась посуда и электротехника. Как уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину седьмого утра.

Сначала сообщалось, что огонь распространился на одной тысяче “квадратов”, а затем пожар охватил в два раза большую площадь. К тушению привлекли 117 человек, отмечает телеканал “360”. Также были задействованы более 40 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Как пишет “Царьград”, проверкой по факту случившегося будет заниматься прокуратура.


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