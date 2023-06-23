 

Психолог перечислила способы борьбы с неконтролируемой раздражительностью

23.06.2023, 5:10, Новости дня
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Раздражительность – довольно частое явление в современном мире на фоне постоянных усталости и стресса. Она может быть мимолетной, но иногда перерастает в постоянную и неконтролируемую. Во втором случае очень важно научиться работать с негативными эмоциями, чтобы не нанести вред себе или окружающим.

Для начала важно понять, что может является причиной неконтролируемой раздражительности. Факторов несколько – психологические, физиологические и связанные с болезнями. Психолог Бибигуль Кушалиева акцентировала внимание на то, что каждому случаю требуется индивидуальный подход. А лечение нацелено на то, чтобы убрать причины негативных эмоций и агрессии.

В некоторых случаях требуется медикаментозная терапия, некоторые же ее не требуют. Однако при любом раскладе хорошо работает терапевтическая схема.

“В нее входят арт-техника с психотерапевтом, обучением способам расслабления, самоконтроля”, – пояснила Бибигуль Кушалиева.

Кроме этого, пациенту могут прописать специфическую диету, которая направлена на исключение продуктов, в составе которых есть возбуждающие ЦНС. Также может быть назначена физическая нагрузка, чтобы укрепить организм и сбрасывать стресс. Еще один способ борьбы с неконтролируемой раздражительностью – ведение дневника самообладания, которые помогает фиксировать причины и следствие нервозности.


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