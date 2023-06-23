Мнение: Живые и мертвые – у нас и у немцев

Совершенный текст Александра Мелихова о разнице советского и немецкого военного канона в литературе (из его ФБ). И, конечно, текст не о Ремарке ОТНЮДЬ:

“Это символично, что Германия напала на СССР в день рождения Ремарка.

Заслуженно популярный в шестидесятых роман Симонова «Живые и мертвые» начинается с того, что на жарком вокзальном пятачке в Симферополе Синцов и его жена Маша узнают о начале войны. И сразу устремляются на фронт. Потом начинаются военные мытарства Синцова, в которых, однако, почти не упоминается телесная сторона человеческого существования. Живые в романе почти не едят, разве что изредка погрызут что-то аскетическое, они не отправляют физиологические надобности, они не занимаются сексом, разве что где-то за кадром, а мертвые никогда не изображаются так, чтобы это вызвало ужас и отвращение.

Зато главных героев, несмотря на все кошмары отступления, не покидает вера в победу.

В другой книге из советского военного канона – «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова отступление изображается в стилистике крепкого очерка, в котором едой увлекается только противный помощник по тылу. И его гурманство вызывает не зависть, а желание дать ему по морде.

И снова у живых нет физиологических отправлений (секса тоже нет), а у мертвых нет отталкивающих травм.

В романтической «Звезде» Эммануила Казакевича в центре повествования юный Травкин – прекрасный рыцарь без страха и упрека, и, за исключением единственного труса, он всех видит почти такими же паладинами победы.

У положительных героев снова нет физиологии, нет сексуальных фантазий, а едой озабочен только жуликоватый Мамочкин.

А как начинается роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»?

«Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили; сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку; сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы, — словом, живем неплохо”. “Нам просто повезло».

И в чем же заключалось везение? Продовольствия было выдано на роту в сто пятьдесят человек, а в живых осталось только восемьдесят.

Что еще волнует бойцов?

Леер «носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров; он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше — брать ванну».

А какими доблестями обладает душа отделения Станислав Катчинский, Кат? У него «необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства».

А как фронтовые герои проводят тыловой досуг? Они сдвигают поближе сортирные кабинки и со спущенными штанами по два часа играют в карты.

«Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом, — ведь солдат всегда должен быть под наблюдением.

С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам.

Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях, — ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль и если их естественность не была бы для нас в новинку, — именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной.

Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный запас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно».

Друзья навещают в госпитале умирающего школьного товарища Кеммериха – «полевой лазарет переполнен; здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом», а пока Кеммерих был без сознания, у него украли часы.

Боевой друг просит Кеммериха отдать ему хорошие английские ботинки, но Кеммерих, еще не знает, что у него ампутирована нога.

Их называют железной молодежью, вчерашних школьников, но «сейчас мы старики».

«Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми, — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало».

Однако тут же намечается и какое-то утешение.

«Но самое главное это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной спаянности; и впоследствии, когда мы попали на фронт; оно переросло в единственно хорошее, что породила война, — в товарищество!».

Культ товарищества – это первый фирменный прием Ремарка: мир ужасен, но я и мои друзья благородны и трогательны – конечно, мы с ними охотно идентифицируемся. А бесплотные герои даже и качественной советской литературы настолько бесстрашнее и чище нас, что мы можем ими лишь восхищаться на отдалении – богатыри, не мы.

В советской литературе была немыслима расправа с даже и с самым маленьким начальником, а боевые друзья у Ремарка подвергают своего истязателя Химмельштоса унизительной порке. Это второй фирменный прием Ремарка: его герои беспомощны в макромире, но из наиболее унизительных, житейских схваток они как правило выходят победителями. Зато в макромире его герои даже и не субъекты войны, они практически ничего не делают по собственной воле. Они в основном только спасаются от обрушивающихся на них ужасов, а если они сражаются и убивают французов, к которым не питают никакой ненависти, то лишь для того, чтобы не убили их самих. Задачи же войны им совершенно чужды. Инициативу они проявляют только тогда, когда надо спереть какого-нибудь гуся, от которого всех прохватывает понос (Мамочкин у этих ребят был бы любимцем), или голышом, с продуктовым пайком, пробраться к недоедающим француженкам.

В общем, эти парни – не отпугивающие своей чистотой и бесстрашием рыцари, а свои в доску ребята, которых можно жалеть, любить и ощущать себя одним из них. Можно еще и поучиться у них простому взгляду на мир. Об убитом они говорят: прищурил задницу, а о таинствах любви мечтают так: я бы целую неделю штанов не надевал!

Это живые. А каковы же мертвые?

«Двоих буквально разнесло на клочки; Тьяден говорит, что теперь их можно было бы соскрести ложкой со стенки окопа и похоронить в котелке. Третьему оторвало ноги вместе с нижней частью туловища. Верхний обрубок стоит, прислонившись к стенке траншеи, лицо у убитого лимонно-желтого цвета, а в бороде еще тлеет сигарета. Добравшись до губ, огонек с шипением гаснет».

Или вот вам отравленные газом, которые «еще несколько долгих дней умирают от удушья и рвоты, по кусочкам отхаркивая перегоревшие легкие».

Дальнейшие подобные картины опущу, щадя читателей. Туда же отправлю описание крыс и вшей, замечу только, что эти ужасы и мерзости удесятеряют наше сострадание к героям. Хотя итог и без этого ясен.

Мир ужасен и отвратителен, но я и те, кого я люблю, трогательны, а иногда даже и прекрасны, какими герои Ремарка предстают в его шедевре «Трех товарищах», – эта формула Ремарка сохранит свое обаяние во все времена и при всех режимах (Александр Мелихов).