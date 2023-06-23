Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек

Как сообщает телеканал “360”, автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой на федеральной автодороге “Кавказ” в Кизлярском районе. В автобусе было 25 человек.

По данным ОСН, восемь человек погибли. Еще 16 пострадали, пятеро госпитализированы.

СК возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством”. Об этом сообщает Радио 1.