 

Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек

23.06.2023, 3:55, Новости дня
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Как сообщает телеканал “360”, автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой на федеральной автодороге “Кавказ” в Кизлярском районе. В автобусе было 25 человек.

По данным ОСН, восемь человек погибли. Еще 16 пострадали, пятеро госпитализированы.

СК возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством”. Об этом сообщает Радио 1.


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