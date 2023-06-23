 

Около станции МЦД-4 Толстопальцево завершается благоустройство

23.06.2023, 3:55, Новости дня
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Столичные власти продолжают работы по благоустройству территорий около транспортных объектов Москвы. Перед специалистами ставится задача – сделать участки комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей. Как правило, в ходе работ около ТПУ организовывают зоны отдыха, обновляют инженерные системы и проводят озеленение.

Так, на территории около станции МЦД-4 Толстопальцево завершается благоустройство. Специалисты комплекса городского хозяйства в ходе работ смогли привести в порядок участок Советской улицы в границах от Центральной улицы до вестибюля станции.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков: “Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта”.

В ходе работ специалисты спрятали идущие по воздуху провода в кабельную канализацию, что способствовало визуальному улучшению территории, а также обеспечило безопасность коммуникаций. Дорожное покрытие заменили, а тротуары расширили.

На данный момент общая площадь пешеходной зоны на участке около станции МЦД-4 Толстопальцево составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Для автобусов оборудовали разворотную площадку, для автомобилей – парковку, для такси – пункты остановки.

На пешеходных переходах установили опоры контрастного освещения, около станции разместили 77 современных энергоэффективных фонарей. Для пассажиров наземного общественного транспорта оборудовали пять современных остановочных павильонов.

Петр Бирюков подчеркнул, что в ходе благоустройства также планируется установить велопарковки и навигационные стелы. На заключительном этапе специалисты проведут озеленение территории, посадят деревья и кустарники. Работы возле станции МЦД-4 Толстопальцево завершат до конца года.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, как благоустроят территории около транспортных объектов в 2023 году. На различных стадиях реализации находятся 62 проекта.


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