 

Дочь сняла на камеру жилище онкобольной Анастасии Заворотнюк

23.06.2023, 2:40, Новости дня
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В последний раз актриса выходила на публику в 2019 году. И никто не знает, как она чувствовала себя в тот момент. Вскоре поклонники узнали, что их любимица тяжело больна. У Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию.

Лечение звезды “Моей прекрасной няни” продолжается. И хотя родственники предпочитают не комментировать ее состояние, одно ясно точно – брюнетка окружена их заботой. Даже ее дочь Анна, которая некоторое время жила за границей, вернулась в Россию и наверняка навещает маму.

К примеру, на днях девушка показала жилище онкобольной Анастасии Заворотнюк, сняв его на камеру и опубликовав в личном блоге. Речь идет о доме в элитном поселке, который в 2019 году окружили фотографы и журналисты, узнавшие о недуге актрисы. Сейчас прессе сложно будет добраться до особняка звезды “Моей прекрасной няни”, потому что территория находится под охраной. На снимке, опубликованном Анной, видно, что окна завешаны плотными шторами.

Так что, зевакам вряд ли удалось бы разглядеть артистку. Впрочем, не ясно там ли она вообще находится. Новые данные о состоянии звезды популярного сериала не поступали. Может быть, наследница, которая несколько раз рассказывала о здоровье Анастасии Заворотнюк, решится на новую порцию откровений.


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