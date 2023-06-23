Рупор кремлевской пропаганды: Лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина

В России открыли первую за пределами Китая лабораторию по изучению идей Си Цзиньпина.

В лаборатории будут проводить исследования идей председателя КНР в сферах экономики, внешней и внутренней политики, культуры, искусства, экологии и социальной политики.

К 2025 году сотрудники центра должны издать научную монографию, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина.

(с) Pars Today

Для понимания идей Си Цзиньпина.

1. «Партия должна всегда придерживаться марксизма, как основной руководящей идеи, как духовного флага партии в объединенном продвижении всей партии, как мощного идейного оружия перестроения объективного и субъектного мира. Для поддержания и развития прогрессивности в теориях партии, необходимо уделять внимание изучению и уметь хорошо учиться».

2. «При изучении теории марксизма, руководящие кадры сначала должны исследовать новейшие достижения китаизации марксизма, учиться и овладевать теоретической системой социализма с китайской спецификой. Одновременно должны увидеть, что теоретическая система социализма с китайской спецификой передаётся по одной линии с марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна.

3. «Марксизм не догма, только правильное применение практики и непрерывное развитие на практике дает сильную жизнеспособность»

4. «Основные принципы марксизма являются всеобщей истиной, они имеют вечные идейные ценности. Но писатели марксизма не исчерпают правду, а непрерывно открывают дорогу для поиска и развития правды».

5. Непрерывно открыть новые пределы китаизации марксизма, чтобы марксизм современного Китая излучал ещё более яркий свет истины».

(с) Си Цзиньпин

И так далее https://colonelcassad.livejournal.com/5107273.html

В общем, некоторым придется вспоминать то, что когда-то учили в парт.школах. Просто для понимания – основным нашим союзником в текущей войне является государство опирающееся в своей основе на марксизм-ленинизм. Ну и на Великого Кормчего, куда ж без него. В ВШЭ нервно икают.

PS. Глядя на Китай, забавно смотреть на современных "хоронителей марксизма".

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