Мнение: Гнать нефть с любой ценой

Забавно невероятное упорство, с каким бедовая РФ противится сокращению уровня собственной добычи нефти. И особенно забавна реакция отечественных «патриотов» на то, что уровень добычи нефти остается на сверхвысоких уровнях – соответственно, таким же высоким остается и уровень ее экспорта. Так вот, патриоты РФ этим… гордятся! Дескать – вот какие мы! Нас щемят, а мы только крепчаем! Хрен вам, проклятый Запад, а не сокращение добычи (экспорта) нефти! Будем продавать – я сказал! И плевать на санкции, они бессильны перед русским человеком, когда он хочет, несмотря ни на что, все-таки добыть и продать нефть – неважно кому и за какую цену!

Словом, парад массового идиотизма в РФ продолжает бить все рекорды. Это они так «борются с санкциями» – добывая нефть почти в прежних объемах, но продавая ее при этом только в Азию, «раз уж Европа закрыта».

На деле ж даже патриот мог бы, слегка напрягшись, все-таки понять, что единственным возможным – и действенным – возражением на попытки тотальной экономической блокады российского экспорта со стороны мирового сообщества во главе с США, в особенности – ответом на пресловутый «потолок цены» на роснефть – могло бы стать только полное прекращение экспорта как нефти, так и газа из РФ на мировой рынок. По элементарной причине – потому что только это реально нарушило бы балансы мировой торговли, обозначив дефицит топлива на рынке.

А вот перемещение экспорта роснефти с запада на восток (которое выдается в России за некую геополитическую победу, очередной хитрый план Путина и «мы их обхитрили») – это, собственно, то, чего российские «партнеры» и добиваются. У производителей резко возрастают издержки, они вынуждены продавать свою нефть за тугрики вместо нормальной валюты, покупатели в том же Китае и Индии, естественно, охотно соблюдают «потолок цены» (даже за тугрики они покупают нефть дешевле мировой цены процентов на 20-30). Но главное – все издержки берет на себя Россия, а мировому рынку – ни жарко ни холодно, ведь ОБЪЕМЫ предложения товара остаются примерно на том же уровне. Просто меняются направления товарных потоков: премиальный рынок Европы и США берут на себя те, кто раньше сбывал нефть и газ в Азию за их тугрики, а РФ «зато» берет на себя снабжение Китая и Индии, получая взамен их резаную бумагу. Бинго! РФ наказывают за ее же счет.

В сущности, если считать, что никакого СВО не было и все «оставалось как было», без санкций, то процесс можно описать так: РФ как бы продолжает продавать свои углеводороды в Европу за валюту, А ПОТОМ зачем-то обменивает конвертируемую валюту на индийские рупии, причем еще и с большим дисконтом и в невероятных объемах, так, как будто рупии Эрефии позарез нужны… В итоге она остается с рупиями и юанями… и мучительно не знает, что с этой бумагой делать. Как бы единственное подходящее решение – обменять рупии и юани обратно на нормальную валюту – но это приходится делать с еще большим дисконтом и с соблюдением все более разнообразных издевательских условий от хозяев Центробанков Индии и Китая, которые буквально диктуют свою волю униженным и оскорбленным российским нефтяникам, разрешая им хоть что-то менять на нормальные деньги… как бы в порядке благотворительности.

Впрочем, нашим людям унижаться не привыкать. «За деньги – да!»

Фактически – РФ поставили раком, и что особенно приятно «партнерам» – даже без особых издержек с их стороны. Идиоты ведь все равно продолжают гнать нефть на рынок, пусть и по вдвое меньшей цене и с огромными прочими издержками. Они ведь не могут не гнать, верно?

Больше всего это напоминает типовое «общение» наркодилера с наркоманом – без сантиментов. Наркоман – он же как вещь, уже не человек. Раб своей страсти. Наркоман не может не колоться, РФ не может не продавать нефть. Хорошо нас поймали, прочно. Высокий класс, чистая работа.