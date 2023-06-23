Самый освежающий нейл-арт для лета: в моде маникюр “вода в бассейне”

Самым освежающим трендом этого сезона станет маникюр “вода в бассейне”. Если другие летние дизайны намекают на жаркую и теплую погоду, то этот нейл-арт символизирует водную прохладу. Он отличается замысловатостью и близостью к природе. В статье мы приведем несколько идей маникюра “вода в бассейне”.

Как выглядит этот маникюр

В жаркий летний день бассейн, наполненный водой, выглядит освежающе. Он послужил источником вдохновения для создания этого дизайна ногтей.

Маникюр в стиле “бассейн с водой” отличается яркими синими или голубыми оттенками, тонкими белыми разводами, а также выраженным глянцевым блеском. Он привлекает внимание и поможет вам выделиться из толпы. Этот нейл-арт имеет множество вариантов, которые включают в себя различные рисунки и элементы декора.

Как создать этот нейл-арт

Чтобы получить маникюр “вода в бассейне”, вам необязательно посещать ногтевой салон. Вы можете легко сделать его дома. Это не потребует от вас особых навыков.

Вам понадобится гелевый лак для ногтей в синих оттенках. Его цвет может варьироваться от светло-голубого от ярко-синего. Все зависит лишь от ваших предпочтений. Также подготовьте белый полупрозрачный лак и бесцветное глянцевое топовое покрытие.

Нанесите на ногти базу. Дождитесь, когда она подсохнет. Затем покройте ногти синим цветом. Пока состав еще не высох и остается жидким, добавьте несколько капель белого полупрозрачного лака. Дайте двум оттенкам смешаться естественным путем. Затем высушите ногти под УФ-лампой и нанесите глянцевое топовое покрытие.

Добавьте рисунки и украшения

Маникюр “вода в бассейне” сам по себе выглядит эффектно. Однако он также может служить основой для экспериментов с рисунками и декором.

Вы можете украсить ногти такими рисунками, как рыбки, ракушки, лилии, пляжные мячи и многое другое, что напоминает о летней и водной тематике.

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Мерцающие детали и блестки тоже являются отличным дополнением к этому дизайну.

Выйдите за рамки синего цвета

Нетрудно понять, почему маникюр “вода в бассейне” чаще всего имеет синий цвет. Но это не единственный вариант данного нейл-арта. Попробуйте использовать в качестве основы пыльно-розовые, желтые и зеленые тона. Добавьте к ним белый полупрозрачный лак и глянцевое покрытие. Соблюдайте технику создания маникюра, о которой мы рассказали выше.

Скомбинируйте с другими модными тенденциями

Вы можете скомбинировать маникюр “вода в бассейне” с другими модными тенденциями дизайна ногтей. На фото ниже вы видите нейл-арт в стиле омбре дополненный белым цветочным рисунком и крошечными стразами.

Если вам нравится минималистичный стиль, то используйте классический френч. Но вместо традиционного белого цвета создайте на кончиках дизайн “вода в бассейне”. Такой нейл-арт будет выглядеть оригинально. Вы можете дополнить его “капельками воды” из прозрачного лака.

Заключение

Маникюр “вода в бассейне” создает приятное ощущение прохлады в жаркий день. Он идеально подходит для лета и хорошо сочетается с разными нарядами.