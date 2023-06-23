Рупор кремлевской пропаганды: Долг Британии превысил размер ее ВВП впервые с 1961 года

Долги Лондона стали больше экономики Великобритании

Величина внешнего долга британского правительства превысила размер экономики страны. Об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно из последнего отчета, опубликованного ведомством, долг страны достиг 100,1% ВВП или 2,6 триллиона фунтов стерлингов (https://riafan.ru/24127913-dolgi_londona_stali_bol_she_ekonomiki_velikobritanii). Таким образом впервые с марта 1961 года правительство Туманного Альбиона оказалось «в чистом минусе».

За последний месяц объем заимствований достиг 20 миллиардов фунтов стерлингов, чему способствовали расходы на программы субсидий для оплаты энергоносителей населению и предприятиям. По словам канцлера казначейства Джереми Ханта, правительство принимало «трудные решения», чтобы сбалансировать расходы после пандемии и начала энергетического кризиса.

«Мы справедливо потратили миллиарды на защиту семей и предприятий от наихудших последствий пандемии и путинского энергетического кризиса», — заявил он.

По словам министра, в настоящее время кабинет предпринимает усилия для снижения инфляции и балансирования бюджета, «чтобы обеспечить рост экономики и сократить долг».

Тем не менее по итогам мая инфляция в Великобритании осталась на уровне 8,7%, что стало неприятным сюрпризом не только для экономистов, но и для правительства Риши Сунака, которому пока не удается взять рост цен под контроль.

Еще одним неприятным последствием сохранения высоких значений инфляции стал рост доходности британских долговых бумаг. В течение последней сессии стоимость обслуживания долга по новым бумагам увеличилась до 5,1%, что является максимумом с 2008 года.

Таким образом британскому правительству в ближайшее время придется столкнуться с существенным увеличением расходов на обслуживание государственного долга, что в условиях дефицитного бюджета и стагнирующей экономики ставит Великобританию в довольно затруднительное положение.

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Как там говорили, экономика порванная вклочья…

Тенденция, которая наметилась еще при Джонсоне и продолжавшаяся при Трасс, при Сунаке стала еще более ярко-выраженной. Санкции работают.

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