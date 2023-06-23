Мнение: Смертельное МРТ

С миллионером Каршковым, который поехал в Швейцарию “на обследование” – какая-то слишком уж смешная и издевательская даже по европейским меркам история. Прямо начиная с фамилии, которая звучит так, как будто ее придумали голливудские сценаристы, никогда в жизни не слышавшие собственно российских фамилий и только знающие, что там что-то кончается на “-ов”.

“Причиной смерти стала ошибка врачей. Сначала они ввели контрастную жидкость, чтобы сделать МРТ. У пациента случилась аллергическая реакция, которая привела к коме. Из комы букмекер не вышел”.

При этом мужику было 41, он был спортивный и “здоровый как бык”. Сообщалось, что “причиной смерти стала аллергическая реакция” – на ту самую окрашивающую жидкость, нужную только для того, чтобы врачам легче было рассматривать снимки на МРТ.

Звучит всё просто как анекдот. Но – “клиника в Швейцарии”! В стране, которая до сих пор везде воспринимается как некий образчик точности и четкости, “как швейцарские часы”! Находящийся, значит, “в международном розыске” букмекер, основатель нелегального (!) сайта и мультимиллионер, к тому ж россиянин (!) – решает запросто смотаться в Швейцарию, “потому что очень следил за своим здоровьем”, хотя и “был здоров как бык”. И легко все это проделывает – хотя нынче россиянину, даже и не находящемуся в розыске, добраться до Швейцарии довольно проблематично. И вот там ему добрые швейцарские врачи делают укольчик “чисто техническим безвредным красителем” – после чего он тут же впадает в кому и отправляется к праотцам.

Вопрос – что это, Бэрримор? По виду очень похоже на заказное убийство, согласитесь.

UPD. Cразу, конечно, появилась версия, что смерть “мнимая”, а просто таким образом задолжавший всем и везде “бизнесмен” решил убежать от кредиторов, попросту сменив личность. Звучит убедительно, кроме одного: а как же в Швейцарии могли на такое согласиться? Ведь такая смерть выглядит как результат явной халатности врачей, она бросает тень не только на клинику, но и на всю Швейцарию. Что, неужели такой огромной была взятка?!!