 

Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом

23.06.2023, 0:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие люди уверен, что сон без одежды, во-первых, комфортнее, во-вторых, приносит реальную пользу. Они полагают, что нахождение в кровати голышом может положительно сказаться как на физическом, так и на психологическом здоровье.

Действительно, у сна голышом есть положительные эффекты, впрочем, есть и негативные. О них рассказал психолог Станислав Самбурский. Если спать обнаженным, то можно повысить свою самооценку, уверен эксперт.

По его словам, сон без одежды положительно сказывается на сексуальном здоровье человека и укрепляет интимную связь партнеров. Некоторые люди таким образом демонстрируют второй половинке свою открытость, близость и доверительные отношения.

Задачи иных менее приземленные – показать сексуальность и повысить половое влечение. Третьи вовсе спят голыми, чтобы снять напряжение и расслабиться. Так или иначе, плюсы очевидны.

К минусам сна без одежде психолог отнес потенциальный стресс. Иными словами, вместо расслабления человек будет напрягаться еще больше, если, к примеру, стесняется своего тела или боится, что его кто-то увидит голым.

Если сон голышом становится для человека источником страха или вины, то это явный негативный эффект. Еще один минус имеет не психологическую, а физиологическую природу. Если спать без одежды, то в некоторых случаях можно заработать переохлаждение со всеми сопутствующими заболеваниями, уточняет телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / В Южном Медведкове построят детский сад на 220 мест

23.06 / Во Внуковском инвестор высадит свыше 30 видов растений в рамках благоустройства ЖК

23.06 / “Она хочет дочку”: экс-фаворит Булановой заговорил о возможной беременности певицы

22.06 / “Малыш”: 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео

22.06 / Город мертвых: от культа предков к бессмертию души

22.06 / “Очень повезло”: трехлетний сын становится копией Бортич

22.06 / “Радость, безумие, ураган”: Боярская рассыпалась в комплиментах подруге

22.06 / 19FortyFive – продолжение провального наступления грозит Украине потерей новых территорий и поражением

22.06 / “Непростой день”: жена Диброва рассказала об операции среднего сына

22.06 / Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика