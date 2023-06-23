Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом

Многие люди уверен, что сон без одежды, во-первых, комфортнее, во-вторых, приносит реальную пользу. Они полагают, что нахождение в кровати голышом может положительно сказаться как на физическом, так и на психологическом здоровье.

Действительно, у сна голышом есть положительные эффекты, впрочем, есть и негативные. О них рассказал психолог Станислав Самбурский. Если спать обнаженным, то можно повысить свою самооценку, уверен эксперт.

По его словам, сон без одежды положительно сказывается на сексуальном здоровье человека и укрепляет интимную связь партнеров. Некоторые люди таким образом демонстрируют второй половинке свою открытость, близость и доверительные отношения.

Задачи иных менее приземленные – показать сексуальность и повысить половое влечение. Третьи вовсе спят голыми, чтобы снять напряжение и расслабиться. Так или иначе, плюсы очевидны.

К минусам сна без одежде психолог отнес потенциальный стресс. Иными словами, вместо расслабления человек будет напрягаться еще больше, если, к примеру, стесняется своего тела или боится, что его кто-то увидит голым.

Если сон голышом становится для человека источником страха или вины, то это явный негативный эффект. Еще один минус имеет не психологическую, а физиологическую природу. Если спать без одежды, то в некоторых случаях можно заработать переохлаждение со всеми сопутствующими заболеваниями, уточняет телеканал “360”.