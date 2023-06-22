Масло лаванды или розовой герани: простые и полезные альтернативы бальзаму для губ

В наши дни выбор бальзамов для губ очень широк. Но эти средства нередко бывают дорогостоящими и содержат синтетические ингредиенты. которые раздражают кожу. Поэтому многие женщины ищут альтернативу фабричному продукту. Вы можете применять с этой целью эфирные масла. Они полезны для нежной кожи и приятно пахнут. В статье мы расскажем, какие эфирные масла можно использовать вместо бальзама для губ.

Важный совет

Любые эфирные масла перед применением нужно разбавлять. Иначе они могут раздражать кожу. Поэтому эфиры растений необходимо смешивать с носителями, такими как масло кокоса или жожоба.

В качестве носителя также подойдет оливковое масло, которое есть на каждой кухне. Оно богато жирными кислотами, которые обеспечивают дополнительные преимущества для кожи.

Розовая герань

Эфирное масло розовой герани способствует заживлению сухой, потрескавшейся или раздраженной кожи. Его часто добавляют в продукты для ухода за губами.

Это масло идеально помогает от сухости губ, которая наблюдается осенью и зимой. Оно предотвратит появление болезненных трещинок.

Семена моркови

Масло семян моркови обладает противогрибковыми свойствами. Оно предотвращает развитие дрожжевых инфекций, таких как кандидоз рта. Однако важно помнить, что это лишь профилактическое средство. При серьезных грибковых поражениях кожи необходима консультация врача.

Также это масло обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оно омолодит сухие и потрескавшиеся губы, а также придаст им пухлый и мягкий вид.

Камелия

Масло камелии – отличное противовоспалительное средство. Оно устраняет грубость кожи губ и снимает раздражение. Как и масло семян моркови, оно богато антиоксидантами, которые обладают омолаживающим действием.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кроме этого масло камелии увеличивает выработку коллагена в коже. Это делает губы более полными и сочными.

Лаванда

Масло лаванды идеально подходит для очень сухих губ. Оно отлично смягчает кожу. Это средство также снимает воспаление и уничтожает бактерии. Оно предотвращает проникновение микробов в трещинки.

Масло лаванды обладает дополнительным преимуществом. Оно отличается приятным ароматом, который успокаивает нервную систему.

Миндаль

Масло миндаля богато полезными жирами и витамином E. Эти вещества смягчают, увлажняют и питают кожу. При этом масло имеет легкую текстуру и не оставляет ощущения жирности на губах.

Кроме этого миндальное масло отличается солнцезащитными свойствами. Оно оберегает кожу губ от вредного действия ультрафиолета.

Заключение

Перечисленные эфирные масла сделают кожу ваших губ мягкой и увлажненной. Они не менее эффективны, чем покупные бальзамы, а также относительно дешевы и безопасны.