Мнение: О пяти очень сильных фото «оттуда»… Посмотрите правде в лицо?



Фото © РИА «Новости»

Сейчас раздадутся вопли. Ватник! Пропаг@ндон! Выходи на митинг! А ну, марш в окоп! И почему тебя ещё не убили?

Не привыкать. Обычно я такие приступы даже не комментирую.

Но сегодня, в День памяти и скорби, хочется молчать особенно выразительно. Чтобы без лишних слов напомнить простую вещь. У всех этих «высоких геополитических раскладов» и прочих «требований высшей справедливости» есть конкретное и осязаемое человеческое измерение. Простые люди, простые чувства. Боль. Страх. Радость. Отчаяние. Надежда. И любовь.

Просто взгляните этому в лицо.

В Москве под эгидой Всероссийского конкурса военной фотожурналистики показали фотографии из зоны СВО. Reuters нечто подобное публикует если не каждый день, то минимум раз в неделю. Но только с одной стороны. Почему бы не посмотреть и с другой?

Подборка работ субъективна, и она сложилась под влиянием личных впечатлений от увиденного. Названия дал сам, авторов и авторское описание (если есть) привожу под каждым снимком.

1. «Скажи ещё спасибо, что живой»



© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Атаман станицы Кировской Александр Огирин во время встречи с матерью Ольгой Васильевной в деревне Муратово, ЛНР. Александр был ранен на службе милиции Луганской Народной Республики.

2. Перед боем



© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Эпизод из жизни полкового священника Василия Зудилова, позывной «Черномор», который проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, наставляет бойцов, выслушивает исповеди, ободряет, разделяя с ними все опасности, тяготы и лишения…

3. На свободу с чистой совестью.



© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Александр Сиволапов встретился со своей семьей, которую не видел 8 лет, и с внуком Захаром, которого не видел ни разу.

4. Сотоварищи по несчастью



© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Несмотря на инфернальный антураж, из-за которого сначала хотел назвать снимок «Ведьма из Луганска», ничего этакого здесь нет. А есть жительница разрушенного поселка Светличное баба Нина, вернувшаяся на развалины родного дома и подобравшая такого же бездомного кота. Ну не пропадать же ему…

И, чтобы не заканчивать подборку на горестной ноте, немного надежды…

5. Победители



© Владимир Веленгурин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Как напоминание о том, что всегда побеждает, маленькая история юных Виктории и Александра из Мариуполя. Они чуть не расстались из-за нелепой ссоры. А потом ожесточённая битва за город разлучила их надолго. Долгие недели они не могли ничего узнать друг о друге. И лишь 21 апреля 2022 года встретились на одной из улиц, ещё хранившей следы недавних сражений. Хотя этот снимок перенасыщен символизмом, давайте не забывать, насколько всем лучше, когда торжествует любовь.

И да, заглавную фотографию, шестую из пяти, я назвал «Выживший». Павел Волков из МИЦ «Известия» сфотографировал единственного уцелевшего жителя посёлка Светличное, разрушенного в ходе ожесточенных боёв.

Герои фоток — простые люди с простыми чувствами. Боль. Скорбь. Страх. Радость. Отчаяние. Надежда. Посмотрите в их лица, если не боитесь простой человеческой правды.

Кто за то, чтобы это всё продолжалось «до победного конца»?

И снова «за ценой не постоим», да?

Но вам, «болельщикам», тем кто не платит эту цену лично — кровью, жизнью… — такое продолжение зачем?

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